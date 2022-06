Jake Paul rasga Biden em tweet viral brutal – CMIO Esportes

A celebridade da Internet e boxeador Jake Paul foi às mídias sociais para criticar o governo do presidente americano Joe Biden.

Biden sucedeu Donald Trump depois de vencer as eleições presidenciais de 2020 nos EUA, mas está sob fogo crescente à medida que os EUA lidam com o aumento da inflação.

Dirigindo-se a seus 4,3 milhões de seguidores no Twitter, Paul desfiou uma lista sarcástica de Biden “conquistas” um ano e meio em seu mandato de quatro anos.

Ela começa com o “preços mais altos do gás”que são seguidos pelo “pior inflação”, “preços de criptomoedas em queda livre”, “preços de aluguel mais altos de todos os tempos” e Biden criando “nova linguagem incompreensível”.

“Se você está lendo isso e votou em Biden e ainda não se arrepende, então você é o problema americano”, disse. Paulo zombou.

Realizações de Biden 1. Preços mais altos do gás2. Pior inflação3. Preços de criptomoedas em queda4. Preços de aluguel mais altos de todos os tempos5. Criou uma nova linguagem incompreensívelSe você está lendo isso e votou em Biden e ainda não se arrepende, então você é o problema americano. — Jake Paul (@jakepaul) 12 de junho de 2022

A postagem de Paul foi curtida mais de 120.000 vezes e retweetada em mais de 26.000 ocasiões, provocando um debate sem fim.

Acumulando um cartel de 5-0 no ringue de boxe, que inclui vitórias por nocaute sobre o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley e o ex-governante do Bellator Ben Askren, Paul está atualmente sem um adversário alinhado para enfrentar o próximo, mas já anunciou sua próxima luta em 6 de agosto.

O nativo de Ohio flertou com a mudança para o MMA e até chamou o ícone russo Khabib Nurmagomedov. Mas um inimigo mais realista é Tommy Fury, irmão do rei do boxe peso-pesado Tyson Fury, em meio a rumores de uma luta de exibição contra Mike Tyson, de 55 anos.

Paul também se considera um promotor e recentemente marcou um encontro entre as grandes lutadoras de boxe de todos os tempos Katie Taylor e Amanda Serrano no Madison Square Garden, com a ajuda do chefe da Matchroom, Eddie Hearn.

E como parte de um cartão pay-per-view Showtime, Paul será a próxima co-manchete com Serrano na famosa “Meca do Boxe” em Nova York em agosto.