Tiger Woods atinge marco de dinheiro raro — CMIO Esportes

A façanha foi alcançada apesar de Woods ter recusado uma proposta gigantesca da LIV Golf League, apoiada pela Arábia Saudita.

O ícone do golfe Tiger Woods juntou-se às lendas do basquete Michael Jordan e LeBron James, tornando-se o terceiro atleta da história a ultrapassar o patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 bilhão, segundo a Forbes.

A revista de finanças estimou que a estrela do LA Lakers, James, atingiu o limite na semana passada com ganhos de US$ 121,1 milhões nos últimos 12 meses.

De acordo com a publicação norte-americana, Woods, de 46 anos, arrecadou mais de US $ 1,7 bilhão em sua carreira de 27 anos, o que é mais do que qualquer um que a Forbes rastreou no mundo dos esportes, permitindo concluir que Woods tem um patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 bilhão.

A Forbes também afirmou que menos de 10% do patrimônio líquido de Woods veio do que ele ganhou no campo de golfe ao vencer 15 grandes campeonatos.

Em outros lugares, ele tem acordos lucrativos de patrocínio com empresas como Nike, com quem está desde 1996, Gatorade, Monster Energy e TaylorMade – que aumentaram seu saldo bancário.













Woods arrecadou US $ 68 milhões em receita fora do curso nos últimos 12 meses, disse a Forbes. E mesmo que ele tenha jogado apenas no The Masters e no PGA Championship recentemente, e não tenha participado de nenhum torneio em 2021 enquanto se recuperava de um brutal acidente de carro, esse número por si só faria dele o 14º atleta mais bem pago do mundo. .

Na lista mais recente da Forbes a esse respeito, o jogador de futebol Lionel Messi recuperou o primeiro lugar de Conor McGregor, que ficou fora do top 10.

Em segundo estava James e, assim como seu colega patrocinado pela Nike, os interesses de Woods vão além do esporte escolhido.

Entrando na propriedade e no design do curso, Woods também investiu no PopStroke, que é um equipamento de minigolfe de luxo com vários locais na Flórida.

Apesar de uma série de escândalos, como a descoberta de infidelidade com a ex-mulher Elin Nordegren e um acidente de carro resultante no Dia de Ação de Graças em 2009, que fez com que Buick e uma lista de outros patrocinadores o abandonassem, Woods conseguiu se manter como uma das estrelas mais lucrativas do esporte.













Além disso, ele também conseguiu se tornar um bilionário, apesar de rejeitar os avanços da LIV Super Golf League, apoiada pela Arábia Saudita.

De acordo com o CEO da LIV, Greg Norman, via The Washington Post, Woods recusou um “incrivelmente enorme” oferta do grupo separatista que estava em “os nove dígitos altos”.

Logo seguindo os passos de Woods pode estar o filho de 13 anos Charlie, que está sendo apontado como um futuro prodígio depois de impressionar no Campeonato PNC em uma dupla de pai e filho com Woods quando terminou em segundo atrás de John Daly e John Daly III no final ano passado.