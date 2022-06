Chefe mundial antidoping defende Nadal sobre injeções — CMIO Esportes

Olivier Niggli lutou no canto da estrela do tênis em meio a uma controvérsia de injeção no Aberto da França

O tenista Rafael Nadal recebeu apoio do diretor-geral da Agência Mundial Antidoping (WADA), Olivier Niggli, depois de admitir ter usado injeções de anestesia durante sua vitória no Aberto da França.

O espanhol conseguiu duas vitórias em Grand Slams à frente dos rivais de geração Novak Djokovic e Roger Federer nas apostas de todos os tempos em Roland-Garros no último domingo, com um recorde de 14ª vitória na competição de saibro.

O espanhol de 36 anos esmagou Casper Ruud em três sets na final, e também derrotou Djokovic a caminho de eliminar o jovem norueguês.

Após o triunfo, Nadal confessou ter jogado com o pé que o atormentava e o viu perder a maior parte de 2021 por lesão “dormindo” depois de usar injeções de anestesia para anestesiar a dor.

E enquanto figuras como o ciclista francês Thibaut Pinot jateada seu uso, apontando que os métodos de Nadal são “simplesmente proibido” em seu esporte, Nadal recebeu apoio de Niggli.













Falando ao canal de TV suíço RTS, Niggli destacou que as injeções não estão na lista de produtos proibidos, pois estima-se que eles “não melhorar o desempenho esportivo” e também “não são prejudiciais.”

Niggli também foi rápido em enfatizar que o debate sobre injeções não deve passar para a conversa sobre doping.

Em vez disso, poderia fazer parte de uma discussão mais ampla sobre ética médica, onde poderia ser perguntado se é ou não aceitável que um atleta se submeta a injeções antes de uma partida, sugeriu.

Voltando a focar em Nadal, Niggli destacou seu domínio no Aberto da França e ressaltou que isso havia sido alcançado sem intervenção médica até agora.

“Nadal conquistou 14 títulos em Roland Garros e, se conseguiu os 13 anteriores sem a necessidade dessas injeções, é provável que o 14º não tenha sido graças a elas”, disse. disse Nigli.

No entanto, é improvável que Pinot ou o colega ciclista Guillaume Martin mudem suas posições.

Após a explosão no Twitter de Pinot, onde ele escreveu sarcasticamente sobre o “heróis de hoje”, Martin falou mais elaboradamente com o L’Equipe e disse que foi Nadal fez “teria sido impossível no ciclismo.”

“Se você está doente ou lesionado, não corre, não compete, isso faz sentido para mim, por vários motivos. Em primeiro lugar, pela saúde dos atletas. A longo prazo, não tenho certeza disso. fará algum bem ao tornozelo de Nadal”, explicou Martinho.

“Além disso, os medicamentos – e principalmente as injeções – não têm apenas um efeito curativo; eles certamente podem ter efeitos no desempenho ou ser distorcidos para melhorar o desempenho, então me parece estar muito no limite.”

Martin continuou dizendo que, mesmo que fazer uma coisa semelhante já não fosse proibido no ciclismo, todos iriam atacar o ciclista e classificá-lo como dopado por causa de sua base cultural e clichês ligados ao seu esporte.













“Enquanto isso, as pessoas elogiam Nadal por ser capaz de se aprofundar na dor. [footballer] Zlatan Ibrahimovic também falou sobre injeções no joelho.

“Eles se passam por heróis porque se aprofundam na dor, mas, na verdade, eles se valem de substâncias para se aprofundar na dor e, mais uma vez, está muito no limite”. Martinho hesitou.

“O vencedor no ciclismo, em particular no Tour [de France]mesmo que não tenha nada a ver, é sistematicamente acusado de doping,” ele então concluiu.

Para evitar uma briga semelhante em Wimbledon, Nadal já prometeu que não passará por um procedimento semelhante no Grand Slam da Grã-Bretanha, o que levou a conclusões de que ele pode perder completamente o espetáculo SW19.