Zidane pronto para retorno iminente dos treinadores – relatórios — CMIO Esportes

Relatos afirmam que o ícone francês assumirá uma função gerencial em sua terra natal

Reportagens em todo o mundo do futebol afirmam que Zinedine Zidane deve se tornar o novo treinador da equipe principal do Paris Saint-Germain antes da temporada 2022/2023 da Ligue 1.

Os gigantes apoiados pelo Catar são atualmente administrados por Mauricio Pochettino, que, apesar de ter recuperado o título da primeira divisão francesa de Lille na temporada passada, foi impopular devido à eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Real Madrid, além de ser incapaz de extrair a melhor forma de Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe.

Depois de esnobar o Real Madrid e enfurecer seu presidente Florentino Perez ao assinar um novo contrato de três anos com o PSG, Mbappé teria carta branca sobre como as coisas são administradas no Parc des Princes.

Com o diretor esportivo Leonardo já despachado e substituído por Luis Castro – que Mbappé conhece de seus dias no Mônaco – foi amplamente divulgado que a saída de Pochettino será o próximo passo na revolução do PSG.

O Mundo Deportivo afirmou na sexta-feira que o PSG já alinhou o ex-técnico do Real Madrid, Zidane, para ocupar o lugar de Pochettino nos próximos dias, alegações que a Europa 1 também fez sem citar uma fonte na rádio francesa.

A Goal informou que houve um avanço nas negociações entre os representantes de Zidane e o PSG.

Ainda de acordo com o assessor de Zidane, Alain Migliaccio, que falou via L’Equipe, “todos esses rumores que estão circulando são infundados.”

“Até hoje, sou a única pessoa autorizada a representar e aconselhar Zinedine Zidane. Nem Zinedine Zidane nem eu fomos contatados diretamente pelo dono do PSG”, disse. disse ele ao jornal esportivo francês.

O repórter Ben Jacobs, que foi uma das vozes mais proeminentes na aquisição do Chelsea recentemente, diz que o PSG “a semanas de nomear um novo gerente.”

Jacobs observou que a saída de Pochettino está sendo discutida primeiro com vários candidatos considerados e não apenas Zidane, que não está em Doha para assinar um contrato com um “confuso” O PSG também.

Embora a potencial nomeação do tricampeão da Liga dos Campeões como técnico do Real Madrid pudesse encantar os torcedores do PSG que ainda esperam seu clube conquistar o troféu de elite do futebol europeu, seria menos bem recebido pelos torcedores do clube local na cidade natal de Zidane.

Apesar de Zidane nunca ter jogado pelo Marselha, onde nasceu de pais imigrantes argelinos, ele gerenciando seus rivais domésticos está sendo apontado como um “traição.”

O mesmo termo está sendo usado pelos torcedores do Real Madrid que ainda estão magoados com a saga de Mbappé, e que sugerem que Zidane irá manchar seu legado construído no Bernabéu como jogador e treinador ao assumir o lugar do PSG.

Uma cabeça fria posou que Zidane “absolutamente” tem o direito de assinar pelo PSG e que os fanáticos do Los Blancos “100%” tem o direito de se decepcionar “que uma lenda como ele está assinando com o PSG depois do que aconteceu neste verão entre os dois clubes”.

“Os direitos funcionam nos dois sentidos”, pessoas foram lembradas.

Zidane tem o direito de assinar pelo PSG? Absolutamente. Os torcedores do Real Madrid têm o direito de ficar desapontados que uma lenda como ele esteja assinando com o PSG depois do que aconteceu neste verão entre os dois clubes? 100%. Os direitos funcionam nos dois sentidos. — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) 10 de junho de 2022

No início desta semana, Pochettino estava tranquilo sobre seu futuro e apontou que, assim como o craque Messi, ele ainda tem mais um ano de contrato.

“Fui demitido toda semana” ele acrescentou, em relação aos rumores constantes, ao portal catalão Esport3. “Estar no PSG traz esse tipo de coisa.”













“O clube está tentando se reinventar. O presidente [Nasser Al-Khelaifi] em breve explicará seu novo projeto, mas estou tranquilo”, insistiu o argentino.

“Para chegar ao PSG você tem que ser um bom treinador, e depois de um ano e meio eu me sinto um dos melhores. Gerenciar um vestiário com tantas estrelas tem sido um aprendizado diário”. ele continuou.

Para Zidane, no entanto, que levou nomes como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric e Toni Kroos, entre outros, à glória eterna não uma, mas três vezes, pode ser uma tarefa mais fácil.