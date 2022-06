FIFA anuncia se país sul-americano perderá vaga na Copa do Mundo — CMIO Esportes

O Equador manterá sua vaga na Copa do Mundo do Catar deste ano depois que a Fifa disse que encerrou seu caso sobre as alegações do Chile de que seus rivais sul-americanos colocaram em campo um jogador inelegível durante as eliminatórias.

Os chefes do futebol chileno alegaram ter evidências de que o zagueiro Byron Castillo – que jogou em oito eliminatórias para o Equador – era na verdade colombiano.

Se a Fifa considerasse esse o caso, o Equador teria perdido seu lugar na final do Catar ao perder todas as partidas que Castillo disputou, permitindo que o Chile passasse acima deles para o quarto lugar na tabela classificatória da CONMEBOL e tomasse seu lugar no torneio .

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fifa pode expulsar país sul-americano da Copa do Mundo

Em um comunicado na sexta-feira, a Fifa disse que suas investigações foram concluídas em favor do Equador – mas observou que o Chile pode recorrer da decisão.

“Depois de analisar as alegações de todas as partes interessadas e considerar todos os elementos apresentados, o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu encerrar o processo instaurado contra a FEF. [Ecuadorian Football Federation]” leia a mensagem.













O Equador dará um suspiro de alívio, já que agora parece pronto para se alinhar no Catar quando a ação começar em novembro.

Os equatorianos foram sorteados no Grupo A do torneio ao lado dos anfitriões Catar, Senegal e Holanda, e farão sua quarta participação na Copa do Mundo em sua história.

As alegações contra Castillo alegavam que ele falsificou documentos para dizer que nasceu no Equador em 1998 – e não na Colômbia em 1995 – e que o jogador usou informações falsas para declarar sua elegibilidade para jogar pelo Equador.

Os representantes legais do Chile argumentaram que o Equador merecia “a mais dura sanção” pela alegada irregularidade – embora o presidente da FEF, Francisco Egas, tenha dito triunfante na sexta-feira que “A justiça esportiva foi feita”.

“Sempre soubemos que estávamos do lado certo, vamos Equador!” tuitou Egas, compartilhando uma carta da FIFA informando sua decisão.