Acusador de estupro de Ronaldo tem processo arquivado — CMIO Esportes

A mulher que acusou o ícone do Manchester United Cristiano Ronaldo de estupro, Kathryn Mayorga, perdeu sua tentativa de fazer com que os portugueses pagassem milhões de dólares a mais do que o acordo original.

Mayorga recebeu US$ 375.000 de Ronaldo depois de acusá-lo de estuprá-la em um hotel de Las Vegas em 2009.

Na sexta-feira, na maior cidade de Nevada, a juíza distrital dos EUA Jennifer Dorsey retirou o caso de Mayorga do tribunal e puniu o advogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall, por “conduta de má-fé” além do uso de “roubado” documentos confidenciais que o juiz Dorsey disse ter manchado o caso além do ponto de redenção.

Em um pedido de 42 páginas, Dorsey admitiu que o arquivamento de um caso sem a opção de arquivá-lo novamente era uma sanção do servidor. Mas ela também destacou que Ronaldo foi prejudicado pela conduta de Stovall.

De acordo com o juiz Dorsey, simplesmente desqualificar Stovall não vai curar “o preconceito com Ronaldo” pois os documentos desviados e seu conteúdo confidencial foram “tecido no próprio tecido” das reivindicações de Mayorga.













Stovall e Mayorga podem recorrer da decisão ao Tribunal de Apelações do 9º Circuito dos EUA de São Francisco, se desejarem, com a Associated Press dizendo que ainda não responderam a telefonemas ou mensagens de texto sobre o assunto.

Ronaldo sempre negou as acusações feitas contra ele e, em 2019, os promotores dos EUA confirmaram que ele não enfrentaria nenhuma acusação pelo incidente nove anos depois de supostamente chegar ao acordo de US$ 375.000 com Mayorga fora do tribunal.

No ano anterior, em 2018, Mayorga tentou reabrir o caso com seu advogado, alegando que a motivação havia sido tirada da violência antissexual e do movimento MeToo, que puniu severamente o ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein.













Ronaldo supostamente conheceu Mayorga em 12 de junho de 2009 no Rain Nightclub, que desde então fechou, poucas semanas antes do Real Madrid quebrar o recorde mundial de transferências para adquirir seus serviços do Manchester United.

Como os dois foram fotografados por paparazzi naquela noite, Ronaldo teria convidado Mayorga a voltar para sua suíte no Palms Place Hotel, onde o suposto incidente ocorreu.

Permanecendo no Real Madrid até 2018, Ronaldo mudou-se para a Juventus antes de retornar ao United no verão do ano passado.