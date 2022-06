Estrela russa do MMA nocauteia homem em fila de beijos em shopping (VÍDEO) — CMIO Esportes

Os ânimos explodiram em um aparente desacordo sobre os costumes locais em um shopping center do Daguestão

A polícia do Daguestão está investigando depois que surgiram imagens mostrando a invicta estrela do MMA Sharaputdin Magomedov dando um nocaute brutal durante uma briga que eclodiu quando o lutador chamou um homem e uma mulher por se beijarem em público.

Em um vídeo amplamente compartilhado nas mídias sociais russas e datado de março, Magomedov é visto descendo uma escada rolante em um shopping na capital do Daguestão, Makhachkala, com um casal nos degraus à sua frente.

Os dois são vistos compartilhando um beijo, o que parece levar a um comentário de Magomedov.

A briga se intensifica quando todos os três chegam ao fundo da escada rolante quando o rival de Magomedov dá um soco nele antes de uma briga ver os dois acabarem no chão.

Uma das minhas perspectivas favoritas Sharaputdin Magomedov em apuros. Aparentemente, ele ficou ofendido que o cara na frente dele estava beijando sua namorada pic.twitter.com/nQndpHodFV — Matysek (@Matysek88) 9 de junho de 2022

O que parece ser a equipe de segurança e outros são vistos separando o par, embora a sucata não tenha sido concluída, pois as imagens mostram Magomedov aparentemente esperando por seu inimigo do lado de fora do shopping.

Cumprimentando-o com um golpe vicioso, o lutador instantaneamente derruba o homem antes de chutá-lo. Magomedov é então arrastado da cena enquanto seu rival ferido é atendido por espectadores preocupados.

Comentando as cenas, o Ministério de Assuntos Internos do Daguestão mostrou surpresa que o vídeo só agora estava circulando e observou que as partes em conflito fizeram as pazes após o incidente – mas mesmo assim disse que investigaria.

“Os eventos do vídeo ocorreram em 15 de março de 2022. Ao mesmo tempo, os participantes dos eventos após o conflito chegaram a um acordo e se reconciliaram; nenhum deles, como testemunhas oculares, entrou em contato com a polícia…” o departamento foi citado como dizendo por R-Sport.

“Quem e com que propósito distribuiu o vídeo por três meses se ambos os lados se reconciliassem e não tivessem reivindicações mútuas? Foi instaurado um processo de contra-ordenação… dentro do qual será dada uma avaliação legal às ações de ambos os réus.”

De acordo com o departamento, as ações da dupla se enquadram na categoria de pequeno vandalismo e violação da ordem pública.

A outra parte envolvida não foi identificada, embora o próprio Magomedov tenha explicado suas ações à Match TV.

“Você só precisa entender a situação. Makhachkala ainda tem suas próprias leis tácitas, sua própria moralidade”. disse o lutador da região majoritariamente muçulmana.

“Em Moscou, isso é aceitável, [but] conosco isso é inaceitável. Eu não podia ficar calado e não fazer uma observação.

“Se fosse um turista ou um estrangeiro, você poderia simplesmente perguntar a ele [to stop]. Eu simplesmente queria dizer que ele não estava agindo muito corretamente, mas não consegui dizer nada a ele.

“Ele tomou o caminho errado, aparentemente. Também havia orgulho. Ele me acertou.

“Sou um lutador profissional, foi inesperado para mim, principalmente porque estávamos dentro de um shopping center. Eu ofereci a ele para sair e conversar, mas ele me bateu”.

Magomedov, que possui um cartel de 10-0 no MMA profissional impecável, disse que se arrependeu do que parecia ser uma sequência de tiros depois que ele já havia derrotado seu rival.

“O último golpe é definitivamente desnecessário. Mas eu já tinha batido no telhado, é ruim que isso tenha acontecido. Definitivamente, não me arrependo de ter acertado ele com a mão, mas sinto muito por ter acertado com o pé.”

Magomedov confirmou que a dupla fez as pazes após o incidente.

“Nós conversamos. Eu disse a ele que o último golpe era supérfluo, e ele disse que se empolgou, que começou a beijar a garota na escada rolante, ele também entendeu e percebeu seu erro”, disse. disse o lutador.

Magomedov, de 28 anos, estava em ação oficial oficial no final de fevereiro, quando conquistou uma vitória por nocaute técnico no primeiro round sobre o brasileiro Rodrigo Carlos no confronto da Arena Global.

Magomedov também competiu sob a bandeira AMC Fight Nights.