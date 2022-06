Chefe de polícia de Paris pede desculpas após carnificina na Liga dos Campeões – CMIO Esportes

O chefe da polícia de Paris expressou seu remorso pela situação que prejudicou a final da Liga dos Campeões

O chefe de polícia de Paris, Didier Lallement, lamentou as cenas caóticas do lado de fora do Stade de France antes da final da Liga dos Campeões do mês passado entre Liverpool e Real Madrid, que viu alguns torcedores do Liverpool com gás lacrimogêneo enquanto tentavam entrar no estádio.

Lallement compartilhou seu remorso pelo tratamento da situação, mas acrescentou que as intenções da polícia francesa no local eram ‘salvar vidas’ depois que as autoridades ficaram preocupadas com o acúmulo de torcedores fora do estádio, que inicialmente foi atribuído a chegadas tardias. e torcedores que compraram ingressos falsificados.

Os torcedores do Liverpool – alguns dos quais eram mulheres, crianças e idosos – foram atacados com gás lacrimogêneo e spray de pimenta enquanto a polícia tentava controlar a situação. O caos fez com que o pontapé inicial da partida fosse atrasado em mais de 30 minutos.

Os relatórios também indicaram que gangues de 300 a 400 jovens locais atacaram os participantes antes e depois da partida.













“Foi obviamente um fracasso, porque as pessoas foram empurradas ou atacadas mesmo que devêssemos a eles segurança.,” Lallement disse ao Senado francês em um comunicado na quinta-feira.

“Tenho plena consciência de que pessoas de boa fé, famílias, receberam gás lacrimogêneo. sinto muito por isso.”

Lallement acrescentou que as autoridades não estavam preparadas para o grande fluxo de pessoas tentando obter acesso ao estádio, que ele disse ter sido causado pelos milhares de ingressos falsos que inundaram o mercado negro.

Ele inicialmente estimou que cerca de 30 a 40.000 bilhetes falsificados haviam sido vendidos.

Ele também afirmou que acreditava que o gás lacrimogêneo era a única opção disponível para a polícia depois que eles determinaram que carregar os fãs apenas inflamaria ainda mais as tensões.

Muitos torcedores do Liverpool, no entanto, reclamaram da má condução do evento – com alguns afirmando ter chegado horas antes do pontapé inicial e ainda foram impedidos de entrar na arena.













Lallement também indicou que a polícia fará tudo o que estiver ao seu alcance para levar à justiça os jovens que teriam agido com violência contra os torcedores de futebol e encorajou os torcedores do Liverpool e do Real Madrid a apresentar queixas oficiais à polícia.

A audiência no Senado francês também contará com o prefeito de Liverpool, Steve Rotheram, que teve seu telefone roubado durante a briga.

A UEFA, por sua vez, também lamentou o caos.

“Nenhum torcedor deve ser colocado nessa situação e isso não deve acontecer novamente.,” disseram em um comunicado.

O Real Madrid derrotou o Liverpool por 1 a 0 assim que a partida atrasada começou.