Rainha olímpica russa emite queda do chefe do COI – CMIO Esportes

Mariya Lasitskene acusou o chefe olímpico Thomas Bach de não ter ‘coragem e dignidade’ para suspender a proibição de atletas russos

A campeã olímpica de salto em altura Mariya Lasitskene lançou um ataque contundente ao presidente do COI, Thomas Bach, acusando-o de hipocrisia e ignorando os interesses de atletas russos proibidos.

Lasitskene está entre os muitos russos afastados devido a sanções esportivas impostas após o conflito na Ucrânia, com várias federações agindo por recomendação do COI em fevereiro.

O chefe do COI, Bach, desde então, tentou justificar a posição da organização, alegando que as sanções visaram a liderança russa – que ele acusou de violar a Trégua Olímpica – enquanto argumenta que os próprios atletas foram parcialmente barrados por sua própria segurança.

Mas em uma carta aberta endereçada a Bach e compartilhada nas mídias sociais, a tricampeã mundial russa Lasitskene questionou essa posição – observando que a situação atual, bem como o escândalo de doping anterior envolvendo a Rússia, restringiu sua participação significativamente sem culpa de ela própria.

“Meu nome é Maria Lasitskene. Sou o campeão olímpico de Tóquio 2020 no salto em altura. Não tenho certeza se você me conhece, quando leio suas declarações e decisões recentes, tenho fortes suspeitas de que você já está muito mais próximo da política e mais distante dos atletas e esportes de elite em geral”, disse. começou Lasitskene, que compartilhou várias citações de Bach de discursos recentes para destacar sua suposta hipocrisia.

“Mas me lembro muito bem como você fez vista grossa para o fato de que o atual membro do COI Sebastian Coe não me permitiu participar das Olimpíadas de 2016 simplesmente porque nasci na Rússia.

“Nos últimos sete anos, não pude competir em competições internacionais por cerca de quatro anos no total.

“Nunca houve nenhuma reclamação contra mim pessoalmente, exceto uma… o World Athletics usa meu passaporte russo como trunfo em todas as oportunidades. E você não viu problemas com isso. Agora eles estão fazendo isso de novo, mas diretamente por sua instigação”. acrescentou o jogador de 29 anos.

Lasitskene disse que achou difícil olhar para seus rivais ucranianos “nos olhos,” acrescentando que “eles e seus amigos e parentes estão experimentando o que nenhum ser humano deveria sentir.”

“Tenho certeza de que nada disso deveria ter acontecido. E nenhum argumento pode me convencer a mudar essa opinião”, escreveu a estrela.

“Mas você não sabe de tudo isso; você prefere não saber nada sobre as opiniões dos atletas russos e como nossos atletas vivem à luz dos recentes acontecimentos na Ucrânia.

“Se você realmente se importasse com o destino dos atletas, não exigiria que eles falassem abertamente sobre esses eventos, mas tentaria unir o mundo através do esporte. Mas você escolheu a solução mais fácil para você – suspender todos por causa da cidadania.”













A defesa mais recente de Bach ao COI aconteceu em um congresso da ASOIF na Suíça nesta semana, quando ele criticou Wimbledon por sua proibição de jogadores russos e bielorrussos, enquanto alertava contra a interferência do governo no esporte.

Ao mesmo tempo, porém, Bach afirmou que o COI havia recomendado que atletas dos dois países não fossem convidados para competições internacionais porque sua segurança não poderia ser garantida.

“Você diz que solicitou a suspensão de atletas russos por causa de preocupações com nossa segurança, mas isso não é verdade” escreveu Lasitskene.

“Os tenistas russos que competem ao redor do mundo provam isso mais uma vez. Os torcedores se apaixonam pelos atletas não por sua nacionalidade ou cidadania, mas pelo que mostram nas competições.

“Embora, na minha opinião, esteja na hora de o movimento olímpico e os esportes em geral deixarem de usar bandeiras e hinos nacionais em todos os torneios.

“Qualquer decisão tomada deve trazer resultados, mas o que você fez não foi parar a guerra, mas pelo contrário, deu origem a uma nova, dentro e fora do esporte, que é impossível de conter.”













Deixando para o final sua avaliação mais brutal de Bach, Lasitskene acusou o alemão de não ter coragem para suspender as proibições abrangentes aos russos.

“Não tenho dúvidas de que você não tem coragem e dignidade para suspender as sanções contra atletas russos”, disse. escreveu o tricampeão mundial.

“Porque nesse cenário você teria que admitir que todos esses meses a Carta do COI foi violada por você, e os estatutos das federações esportivas internacionais foram transformados de documentos estritos em papéis sem valor.

“Mas peço que pare de transferir a responsabilidade pela situação atual do mundo esportivo de você para o ‘cuidado com os atletas russos’ declarado por você. Isso não é apropriado para o presidente do COI fazer essas coisas”.

Além de seu ataque ao COI e Bach, Lasitskene já havia criticado os chefes da Federação Russa de Atletismo (RUSAF), acusando-os de não fazer o suficiente para promover a causa dos atletas que foram afetados pelas suspensões.