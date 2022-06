FIFA pode expulsar país sul-americano da Copa do Mundo – mídia – CMIO Esportes

O país pode enfrentar uma punição severa da Fifa em meio a alegações de colocar em campo um jogador inelegível, de acordo com relatórios

A nação sul-americana Equador pode ser expulsa da Copa do Mundo deste ano no Catar depois de ser acusada de colocar em campo um jogador colombiano durante sua campanha de qualificação, segundo relatos.

A federação chilena de futebol alega que o zagueiro Byron Castillo falsificou documentos para dizer que nasceu no Equador em 1998 – quando na verdade nasceu na Colômbia em 1995, e que o jogador usou informações falsas para declarar sua elegibilidade para jogar pelo Equador, que terminou em quarto lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul.

O Chile terminou na sétima posição e não se classificou para o Catar, embora se suponha que esteja solicitando à FIFA que seja concedida uma vaga no torneio.

Um relatório do Mundo Deportivo afirma que a FIFA chegou a uma decisão de barrar formalmente o Equador da Copa do Mundo, com uma declaração para confirmar isso esperado nos próximos dias após a conclusão de uma investigação formal.

Também foi afirmado pelo Mundo Deportivo que a Itália pode tentar se posicionar para tomar o lugar do Equador depois que eles foram surpreendentemente eliminados dos playoffs da Copa do Mundo pela Macedônia do Norte.

O Equador havia sido originalmente sorteado em um grupo que incluía os anfitriões do Catar, além de Senegal e Holanda.

O representante legal do Chile que está investigando o caso também pediu à Fifa que tome uma decisão rápida sobre o assunto e pediu que a entidade que rege o futebol mundial imponha duras sanções contra eles se for descoberto que agiu contra as regras.

“O futebol chileno deixa claro que uma infração grave foi cometida pelo jogador (Byron Castillo). Não temos dúvidas, com a documentação que temos em mãos, [de] que ele é colombiano. Temos uma narrativa que tem começo, meio e fim,” disse Eduardo Carlezzo à rádio ADN.

“Tenho certeza de que a FIFA tem conhecimento e a necessidade de acelerar isso muito rapidamente. Para esta semana esperamos uma manifestação.

“O Registro Civil do Equador declara em uma decisão judicial, que temos e que enviamos à FIFA, que a certidão de saída de Castillo não existe; e, se não existir, é falso.

“Não podemos validar que uma Federação aceita e valida um crime. Eles merecem a mais dura sanção da FIFA,” ele adicionou.

As decisões anteriores da FIFA os viram reverter resultados para equipes em casos de jogadores inelegíveis.

A Bolívia foi forçada a perder dois jogos que disputou nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 depois que foi descoberto que havia jogado com um jogador não boliviano – perdendo posteriormente um recurso que apresentou ao Tribunal Arbitral do Esporte.