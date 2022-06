Estrangeiros começam a perceber erros de ‘histeria russofóbica’ – oficial olímpico — CMIO Esportes

Stanislav Pozdnyakov disse que o esporte russo está enfrentando ‘provocações’, mas responderá ‘de forma de amizade e respeito’

As proibições abrangentes impostas aos atletas russos são o resultado de “pressão externa sem precedentes e histeria russofóbica” mas as organizações esportivas vão reverter o curso e entender seus erros, de acordo com o presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov.

Competidores russos e bielorrussos foram impedidos de participar de uma ampla gama de eventos internacionais após o conflito na Ucrânia, com muitas federações seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) emitida no final de fevereiro.

Falando em uma reunião do Comitê Executivo do ROC em Moscou na quinta-feira, Pozdnyakov disse que a Rússia responderia às várias medidas impostas contra seus atletas – mas o faria da maneira correta.

“Há especulação pública e tentativas de escalar a histeria anti-Rússia”. disse o chefe da ROC em comentários compartilhados pela TASS.













“Não respondemos a provocações, mas somos categoricamente contra quem explora nosso silêncio para fins contraproducentes.

“Vamos responder com ações. Mas no espírito de amizade e respeito, juntos.”

Citando as amplas medidas anti-russas impostas por várias federações esportivas, Pozdnyakov disse que o mais recente exemplo são os esforços dos Comitês Olímpicos Europeus (EOC) para impedir o ROC de sua assembleia geral anual.

“Existem muitos exemplos em relação aos russos na sociedade esportiva internacional quando histéricos – não chamarei de outra forma – as decisões são tomadas.

“Desde as últimas tentativas francamente absurdas do Comitê Olímpico Europeu de proibir nossa participação na assembleia geral da organização. Hoje vamos discutir a situação e tomar as decisões apropriadas”, disse. acrescentou Pozdnyakov.













O chefe do ROC enfatizou que o esporte russo permaneceria aberto ao contato com colegas estrangeiros – que ele previu que acabariam entendendo a injustiça de suas posições.

“Ao contatar regularmente nossos colegas estrangeiros sobre questões práticas, notamos que a posição interna de muitos deles está sendo gradualmente corrigida”, disse Pozdnyakov.

“Entende-se que mais cedo ou mais tarde eles terão que sair de alguma forma da situação em que foram conduzidos sob pressão externa sem precedentes e histeria russofóbica”.

O presidente do COI, Thomas Bach, novamente tentou defender a posição de sua organização nesta semana, alegando que as sanções só foram aplicadas à liderança russa por supostamente violar a Trégua Olímpica, enquanto os próprios atletas estavam sendo protegidos para seu próprio bem por não serem permitidos em eventos internacionais.

Essa postura foi atacada pela campeã olímpica russa e mundial de salto em altura Mariya Lasitskene em uma carta contundente na quinta-feira, na qual ela acusou Bach de não ter o “coragem e dignidade” para levantar as proibições de atletas russos.