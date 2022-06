Briga em massa enquanto os russos ajudam os campeões da NHL à beira da final (VÍDEO) — CMIO Esportes

Punhos voaram depois que o Tampa Bay Lightning abriu 3-2 à frente em sua série com o New York Rangers

O Tampa Bay Lightning, bicampeão em título, está à beira da final da Stanley Cup depois de registrar uma terceira vitória consecutiva sobre o New York Rangers em um jogo que foi coroado por uma briga em massa.

Pela primeira vez na final da Conferência Leste deste ano, o time da casa não prevaleceu, já que o Lightning conquistou uma vitória por 3 a 1 no Madison Square Garden na noite de quinta-feira para avançar por 3 a 2 na série.

Os visitantes conseguiram o gol decisivo de Ondrej Palat depois que ele converteu um chute do zagueiro russo Mikhail Sergachev no final do terceiro período.

A assistência foi o segundo ponto do jogo para Sergachev, que marcou no segundo tempo para empatar o placar depois que o Rangers assumiu a liderança através de Ryan Lindgren.

O placar de 3 a 1 foi completado por um gol vazio de Brandon Hagel no minuto final, com a assistência do ala Nikita Kucherov.

O goleiro russo do Tampa, Andrei Vasilevskiy, fez 24 defesas, enquanto o compatriota e adversário Igor Shesterkin – candidato ao MVP da NHL e ao Troféu Vezina como goleiro da temporada – terminou com o mesmo número pelo Rangers, mas viu seu time cair para a terceira derrota consecutiva.

O jogo foi coroado por cenas incontroláveis ​​quando uma briga em massa eclodiu envolvendo praticamente todos os jogadores no gelo depois que Kucherov enviou um chute para o gol na campainha.

Acertos notáveis ​​viram o capitão dos Bolts, Steven Stamkos, e o ala do Rangers, Alexis Lafreniere, largar as luvas e ir em frente, com cada um sendo penalizado com lutas major na súmula.

Erik Cernak, do Tampa Bay, e Ryan Strome, do Rangers, receberam dois minutos cada por agressão, enquanto o defensor de Nova York, Adam Fox, foi punido por corte.

Quando a poeira baixou, o Rangers se viu à beira pela terceira vez nos playoffs desta temporada, depois de ter saído de um buraco por 3 a 2 contra o Pittsburgh Penguins e o Carolina Hurricanes.

Desta vez, no entanto, eles serão forçados a fazê-lo contra o bicampeão Lightning, que se uniu para recuperar sua forma e impulso.

O jogo 6 acontece no Amalie Arena, em Tampa, no sábado, onde o time da casa tentará garantir uma chance pelo terceiro título consecutivo da Copa Stanley.

Os vencedores da série enfrentarão o Colorado Avalanche, depois de vencerem o Edmonton Oilers por 4 a 0 na final da Conferência.