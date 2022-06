Chefe de justiça racial quer que técnico da NFL seja demitido após comentários de motim no Capitólio – CMIO Esportes

Jack Del Rio, do Washington Commanders, classificou as cenas do Capitólio em janeiro de 2021 como uma ‘poluição’

A organização de direitos civis, a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor (NAACP, na sigla em inglês) exigiu que o coordenador defensivo do Washington Commanders, Jack Del Rio, seja demitido ou entregue sua renúncia depois de fazer comentários sobre o motim no Capitólio de janeiro de 2021. Levando ao Twitter esta semana, a figura da NFL se referiu ao motim mortal – onde os apoiadores de Donald Trump tentaram reverter sua derrota nas eleições presidenciais para o presidente dos EUA, Joe Biden – como um “empoeirar”. Além disso, Del Rio perguntou por que as consequências do Capitólio estavam sendo investigadas, enquanto os tumultos em resposta ao assassinato de George Floyd pela polícia de Minneapolis no verão de 2020 não estavam. Respondendo a isso, o presidente da NAACP, Derrick Johnson, disse em comunicado que Del Rio deveria ficar desempregado. Johnson insistiu que era “hora de Jack Del Rio se demitir ou ser demitido” para observações que “não poderia ter sido mais ofensivo ou ignorante”, com o motim de 6 de janeiro “longe de um ‘pós-up’.” “A cada dia aprendemos mais e mais sobre o quão perto nossa democracia chegou da autocracia”, Johnson continuou, acrescentando que “rebaixando” o motim, comparando-o com os protestos em todo o país que vieram “em resposta a um linchamento público” foi “torcido”. Adoraria entender “toda a história” sobre por que o verão de tumultos, saques, incêndios e destruição de bens pessoais nunca é discutido, mas isso é ???#Senso comum — Jack Del Rio (@coachdelrio) 7 de junho de 2022 “Você não pode treinar uma equipe majoritariamente negra enquanto vira as costas para a comunidade negra” Johnson enfatizou em referência aos Comandantes. “É hora de você fazer as malas e sair do campo.” Os comentários iniciais de Del Rio foram feitos às vésperas de uma comissão da Câmara que investiga o motim dando início a audiências públicas sobre o assunto. “Os meios de subsistência das pessoas estão sendo destruídos, as empresas estão sendo incendiadas, não há problema”, ele disse. “E então temos uma briga no Capitólio, nada foi queimado, e vamos fazer disso um grande negócio. Eu só acho que são dois padrões.” Após a reação a esses comentários, Del Rio foi ao Twitter novamente se desculpando por sua escolha de palavras, enquanto admitia que era “irresponsável e negligente” para dublar o motim um “empoeirar”. Ele manteve seus comentários que condenaram “violência nas comunidades em todo o país”, e também convidou jogadores de Commanders negros preocupados para discutir o assunto com ele “a qualquer momento”. “Estou apenas me expressando e acho que todos nós, como americanos, temos o direito de nos expressar, especialmente se você estiver sendo respeitoso. Estou sendo respeitoso”. Del Rio afirmou em uma entrevista coletiva na quarta-feira. “Qualquer coisa que eu diga ou escreva, me sentiria confortável dizendo ou escrevendo na frente de todos com quem trabalho, jogadores e treinadores”. Del Rio também disse, ao se expressar “como um americano”. “Nós temos essa capacidade. Eu amo este país e acredito no que acredito e disse o que quero dizer. De vez em quando, há algumas pessoas que ficam ofendidas com isso.” ele apontou. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Lenda do golfe culpa cultura do cancelamento por esnobar Trump Questionado sobre o tweet de Del Rio por um repórter, o zagueiro negro dos comandantes, Kendall Fuller, disse: “Eu não tenho uma reação agora.” “Se eu tiver uma reação, um sentimento, em relação a algo, vou expressar isso com ele.” Prestes a terminar o treinamento de offseason, os Commanders em breve começarão a se preparar para a pré-temporada, onde devem enfrentar o Carolina Panthers em 13 de agosto, antes da temporada regular da NFL.





