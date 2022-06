Wimbledon confirma prêmio em dinheiro recorde na ausência de estrelas russas — CMIO Esportes

O torneio de tênis britânico Wimbledon anunciou que seus campeões de simples feminino e masculino levarão para casa salários iguais de £ 2 milhões ($ 2,5 milhões) cada, em meio a um recorde de £ 40,35 milhões ($ 50 milhões) de prêmios em dinheiro.

A medida encerra a especulação de que o Grand Slam, com pontos de classificação retirados pelos torneios masculino e feminino da ATP e WTA, pode levar a um fundo reduzido.

As turnês decidiram sua ação em resposta à proibição de Wimbledon de atletas russos para a operação militar de seu país na Ucrânia.

E embora profissionais de ponta como Naomi Osaka tenham sugerido que podem pular o SW19 neste verão devido à falta de pontos no ranking, o que efetivamente tornou o torneio um “exibição” evento, o prêmio em dinheiro aprimorado pode levar ela e outros a reconsiderar tal postura.













O prêmio total em dinheiro oferecido é um aumento de 11,1% em relação ao evento de 2021 e um aumento de 5,4% em relação a 2019.

Na edição deste ano do torneio, uma multidão com capacidade total também desfrutará da ação pela primeira vez desde o início da pandemia em 2020.

“Desde a primeira rodada da competição de qualificação até a coroação dos campeões, a distribuição de prêmios em dinheiro deste ano visa refletir o quão importante os jogadores são para o campeonato, enquanto procuramos continuar a oferecer um dos principais eventos esportivos do mundo”, disse. disse o presidente de Wimbledon, Ian Hewitt, anunciando os incrementos.

Enquanto os jogadores que perderem na primeira rodada do evento de simples receberão £ 50.000 ($ 62.000), os vice-campeões podem levar para casa mais de £ 1 milhão ($ 1,25 milhão) da capital inglesa.













Apesar de sua oposição ao tratamento dos jogadores russos, o número um do mundo masculino, Novak Djokovic, defenderá sua coroa de 2021 em Wimbledon, mas não enfrentará a concorrência do número dois do mundo, Daniil Medvedev.

Na mídia, no entanto, o governante do US Open, Medvedev, revelou que ainda está aberto a jogar no destaque da temporada de grama se houver uma mudança de opinião dos organizadores antes de 27 de junho, quando Wimbledon começa.

“Se eu puder jogar Wimbledon, ficarei feliz por estar lá, mesmo sem pontos” Medvedev confirmou recentemente.

Devido à sua aposentadoria no início deste ano, Ashleigh Barty pode ser sucedida por Iga Swiatek, atual número um do mundo da WTA, que venceu o Aberto da França no último final de semana, como campeã feminina de simples em Wimbledon.