Cordão do Bola Preta parades this Saturday in downtown Rio

The keys to the city of Rio de Janeiro were officially handed over to Rei Momo this Friday (17th) and, with that, street blocks could not be missing to open the revelry today (18th), with 20 groups authorized to parade. From pre-carnival until next week, the city will have more than 400 parades.

This Saturday’s blocks leave from various regions of the city. The highlight of the day is one of the most traditional blocks in Rio, the centenary Cordão da Bola Preta, which gathered, in 2020, more than 600 thousand revelers in the center of the capital. Two more traditional parades take place in the same region: Céu na Terra, in Santa Teresa, and Afoxé Filhos De Gandhi, in Praça da Harmonia, in Saúde. In the south zone, the highlight of the party is the traditional Banda de Ipanema.

Complete Program

– Cordão da Bola Preta, from 9 am to 1 pm – Rua Primeiro de Março and Avenida Presidente Antônio Carlos – downtown

– Heaven on Earth, from 7:30 am to 12:00 pm – Largo Dos Guimarães – Santa Teresa

– Bloco Amigos da Onça, from 8am to 1pm – Posto 3 da Praia do Flamengo (Track/Calçadão da Beira da Praia) – Flamengo

– Multibloco, from 8am to 12pm – Avenida Henrique Valadares, 41 – downtown (Lapa)

– Batalha dos Blocos, from 9 am to 2 pm – Avenida Lucio Costa, 16.560 (Glaucio Gil) – Recreio Dos Bandeirantes

– Escangalha Block, from 10am to 2pm – Rua Jardim Botânico, 758, Jardim Botânico

– Banda Amor, from 10 am to 1 pm – Avenida Lúcio Costa, 3360 – Barra da Tijuca

– Cordão do Prata Preta, from 9:30 am to 1:00 pm – Praça da Harmonia – Gamboa

– Cordão da Bola Laranja, from 9:30 am to 12:00 pm – Rua Jerônimo Barbalho 117, Praça do Campo – Campo Grande

– Excites at 9 am, from 11 am to 3 pm – Avenida Atlântica, 4122 – Copacabana

– Blocão da Barra, from 10am to 1pm – Praça do Ó – Barra da Tijuca

– Carnival block Dois Pra Lá Dois Pra Cá, from 11am to 2pm – Rua Álvaro Ramos, 11 – Botafogo

– Bloco das Piranhas, from 12h to 14h – Rua do Monjolos, 200 – Cacuia – Ilha do Governador

– Bloco da Caixinha, from 11 am to 3 pm – Estrada dos Bandeirantes (Next to 24200-24264) – Vargem Grande

– Block at Beco do Rato, from 2 pm to 5 pm – Rua Joaquim Silva 11, Lapa

– Green and White Zumbi, from 11 am to 4 pm – Rua Peixoto de Carvalho, 116 – Zumbi – Ilha do Governador

– Bloco do Clog, from 2 pm to 5 pm – Rua D, 17 – Padre Miguel

– At Pressure I Go, from 1 pm to 5 pm – Rua Coronel Agostinho 142 – Campo Grande

– GRBC Tigre do Meier/ Antigo Unidos da Travessa Miracema, from 5 pm to 6 pm – Travessa Miracema, 29 – Meier

– Bloco da Terreirada, from 2 pm to 6 pm – Quinta da Boa Vista – Avenida Pedro Ii, S/N, São Cristóvão

– Serragens Block, from 3 pm to 5 pm – Rua Adelaíde Alambari, 85 – Paquetá

– Turma do Gato Futebol e Samba, from 2 pm to 10 pm – Rua Casemiro De Abreu 05, Pilares

– 10 am and Music, from 4 pm to 9 pm – Avenida Lúcio Costa, 16.360 – Recreio Dos Bandeirantes

– Hug of the Bear, from 5 pm to 9 pm – Estrada Dos Sete Riachos, 339 – Santíssimo

– Afoxé Filhos de Gandhi, from 4 pm to 7 pm – Praça da Harmonia – Saúde

– BC Ciganas Feiticeiras de Olaria, from 5 pm to 9 pm – Rua Paranhos, 726 (corner of Rua João Rego) – Pottery

– BC Eles Que Digam, from 5 pm to 10 pm – Rua Nabuco De Freitas, 50 – Santo Cristo

– Banda da Glória, from 5 pm to 10 pm – Rua do Russel, 30 – Glória (in front of Taberna da Glória)

– Banda de Ipanema, from 5 pm to 9 pm – Rua Gomes Carneiro, 55 – Ipanema

– Batuquebato, from 4 pm to 10 pm – Praça XV de Novembro, 20 – downtown (in front of the Stock Exchange building)

– Bloco Afro Afoxe Dan Arar, from 7 pm to 10 pm – Rua Visconde de Abaeté – Vila Isabel

– Amigos do Catete carnival block, from 5 pm to 9 pm – Rua do Catete, 309 – Catete

– Carnival block O Remédio É O Samba, from 6 pm to 10 pm – Avenida Atlântica, 3264 (opposite lane, close to the beach promenade) – Copacabana

– Bloco Chora 10, from 7 pm to 10 pm – Rua São Miguel, 430 – Tijuca

– Bloco da Treta, from 8pm to midnight – Rua Imperatriz Leopoldina, 55 – downtown

– Bloco do Camelo, from 5 pm to 10 pm – Praia José Bonifácio, 175 – Paquetá

– Cidade Jardim Block, from 4 pm to 10 pm – Avenida Vice-President José Alencar, 7 – Curicica

– Bloco do Tio Tonho, from 5pm to 8pm – Caugula, 526 – Taquara

– Bloco dos Barbas, from 3 pm to 7 pm – Arnaldo Quintela, on the corner of Assis Bueno and General Polidoro streets – Botafogo

– Bloco dos Palhacinhos, from 5 pm to 9 pm – Estrada Do Quitungo, 1354 – Brás De Pina

– Bloco Esquenta de Padre Miguel, from 7 pm to 10 pm – Travessa Gilberto, 866 – Padre Miguel

– Bloco Morto with Farofa, from 6 pm to 8 pm – Rua Itápolis, 07 – Campo Grande

– Bloco Olha Pá Mim, from 4 pm to 8 pm – Praça Afonso Pena, S/N – Tijuca

– Carioca da Gema, from 4 pm to 9 pm – Rua dos Arcos, 24 – Lapa

– Cordão Alegria da Tijuca, from 6 pm to 10 pm – Rua Afonso Pena, 10, Tijuca

– Brazilian Entertainment, from 3 pm to 7 pm – Praça dos Cavalinhos Square (Praça dos Cavalinhos), S/N – Tijuca

– Fogo na Cueca, from 4 pm to 8 pm – Rua Anita Garibaldi, 60, Peixoto – Copacabana

– GRBC Happened, from 5 pm to 8 pm – Rua Áurea, 326 – Santa Teresa

– GRBC Bloco do Playmobil, from 3pm to 6pm – Rua Artur Magioli, 42 – Jardim Carioca – Ilha do Governador

– GRBC Who Saw Me Lied, from 4 pm to 8 pm – Praça Iaiá Garcia, S/N – Ribeira – Ilha do Governador

– GRBC I’m Not There, from 8 pm to 10 pm – Professor Gonçalves Street, corner of Jissara Street – Campo Grande

– Take Me That I Go, from 10 pm to 11 pm – Rua Teixeira Campos, 03 – Santíssimo

– Rio2amores, from 5 pm to 10 pm – Rua Bruno Giorgi, S/N – Parish – Jacarepaguá

– Seu Kuka É Eu do Grajaú, from 7 pm to 10 pm – Largo Irmã Maria Martha Ward – Grajaú

– Soul Da Gema, from 4 pm to 7 pm – Avenida Brás de Pina 1496 – Vila da Penha

– Tigre do Coqueiro, from 7 pm to 9 pm – Rua Barros de Alarcão, 327 – Pedra de Guaratiba

*Intern under the supervision of Akemi Nitahara