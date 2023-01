Inspetora(or) de Qualidade I – Horizonte, CE – Cmio

Report This Content

Inspetora(or) de Qualidade I

Data: 30/06/2022

Localização: Horizonte, CE, BR, 62881-315

Empresa: Klabin S.A.

Desafios: Esta pessoa será responsável pelos testes físicos e visuais em chapas de papelão e em produtos acabados, acompanhando a onduladeira desde o recebimento dos insumos até o produto acabado (arquivamento/auditoria dos laudos). Entender e apoiar na resolução de problemas de processo que possam envolver refugo ou RTs na onduladeira. Acompanhar testes de novas composições e atuar fortemente em melhorias para insumos usados na onduladeira.

Importante:

Ensino Médio;

Pacote Office e Ferramentas da Qualidade;

Desejável conhecimento em papelão ondulado;

Disponibilidade para atuar na unidade de Horizonte/CE, em horário de turnos.

A Klabin preza por oportunidades iguais e considera todas as pessoas independentemente de gênero, etnia, religião, nacionalidade, idade, estado civil, orientação sexual e deficiência de qualquer natureza.

Importante: A maioria das vagas são preenchidas rapidamente, portanto as vagas com mais tempo de publicação podem não estar disponíveis no momento da aplicação.

