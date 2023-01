Jovem aprendiz – Ilhéus – Ilhéus, BA – Cmio

Report This Content

Nas Lojas Buriti têm gente apaixonada pelo que faz, focada em resultados e que encara desafios com muita paixão e entrega.

Nosso maior objetivo é realizar sonhos! Por isso, oferecemos a melhor solução de construção e reforma para nosso cliente, com inovação e agilidade, em um ambiente dinâmico, acolhedor e de valorização.

Além da qualidade dos nossos produtos, oferecemos atendimento personalizado, com brilhos nos olhos e buscamos fazer da experiência com nosso cliente a mais inesquecível possível, construindo assim uma parceria duradoura.

Se, assim como a gente, você sonha em alcançar grandes voos, seu lugar é aqui.

Faça parte do nosso time!!

Responsabilidades e atribuições



Examinar as condições do produto na área de vendas (validade e estado físico);

Organizar os produtos conforme layout das loja;

Auxiliar no abastecimento de postos de vendas e gôndolas;

Auxiliar na requisição de mercadorias em falta;

Auxiliar na reposição de mercadorias no local adequado, arrumando-as seguindo o tipo, modelo ou qualidade, para facilitar seu manejo, preservar a ordem da loja e conservar o produto;

Colocar etiquetas nas gôndolas e prateleiras;

Recolher mercadorias violadas, fora de lugar ou com validade vencida;

Auxiliar na checagem de listas de mercadorias em promoção;

Auxiliar os clientes na escolha dos artigos pretendidos, apontando características e vantagens e fazendo demonstrações dos mesmos, para proporcionar-lhe um melhor atendimento;

Indicar os preços, as condições de crédito, os descontos possíveis e a forma de entrega das mercadorias;

Registrar os pedidos da compra realizada, preenchendo formulários apropriados e encaminhando-os as seções correspondentes;

Apresentar, demonstrar e embalar produtos, para atender as solicitações dos clientes;

Executar serviços de apoio nas áreas comercial e vendas;

Fazer inventário de mercadorias para reposição;

Elaborar relatórios de vendas, de promoções, de demonstrações, e de pesquisa de preços.



Requisitos e qualificações



Ensino Médio Cursando ou Concluído;

A partir dos 17 anos até os 19 anos.

Residir em Ilhéus Bahia



Informações adicionais



Comunicação

Organização

Planejamento

Concentração

Iniciativa

Criatividade

Importante: A maioria das vagas são preenchidas rapidamente, portanto as vagas com mais tempo de publicação podem não estar disponíveis no momento da aplicação.

