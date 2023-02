Auxiliar de Biblioteca – Centro – Cascavel, CE – Cmio

Instituição de Ensino admite Auxiliar de Biblioteca em Cascavel (Centro) para atuar em Tempo integral, 12h às 22h

Para atuação das atividades na cidade de Cascavel / PR. Atendimento ao aluno. Realizar empréstimo/devolução de livros. Auxiliar na classificação e guarda de acervos. Realizar o controle de usuários. Emitir relatórios e/ ou estatísticas. Dentre outras atividades inerente à vaga.

É oferecido contrato Efetivo, Plano Médico / Plano Odontológico / Vale Alimentação /



vaga cód: 902219358

Importante: A maioria das vagas são preenchidas rapidamente, portanto as vagas com mais tempo de publicação podem não estar disponíveis no momento da aplicação.

Detalhes adicionais da Vaga de emprego:



Compartilhe a vaga no seu Facebook ou Twitter