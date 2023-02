Ajudante de Carga e Descarga – Passo Fundo, RS – Cmio

Executar atividades de movimentação de carga e descarga de botijões de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) Identificação, movimentação, organização e separação do mesmo / e dos quais não estão em condições de uso para fins de manutenção e requalificação. Escala Segunda a Sabado

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)

Assistência odontológica

Assistência médica

Seguro de Vida

Vale refeição

Vale transporte

Cesta básica

Importante: A maioria das vagas são preenchidas rapidamente, portanto as vagas com mais tempo de publicação podem não estar disponíveis no momento da aplicação.

Detalhes adicionais da Vaga de emprego:



Compartilhe a vaga no seu Facebook ou Twitter