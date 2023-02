Despesas do jogador do Cleveland Guardians 2001-2021 Despesas do jogador do Cleveland Guardians de 2001 a 2021 (em milhões de dólares americanos)

Característica Despesas do jogador em milhões de dólares americanos 2021 70 2020 53 2019 136 2018 157 2017 144 2016 118 2015 103 2014 101 2013 101 2012 82 2011 69 2010 76 2009 91 2008 95 2007 82 2006 72 2005 58 2004 55 2003 68 2002 93 2001 103

Via Statista