Atores mais bem pagos em Hollywood em 2018 com base no retorno do investimento Atores mais bem pagos em Hollywood em 2018, classificados pela receita de bilheteria por dólar de seu salário (em dólares americanos)

Característica Receita de bilheteria por dólar de pagamento Matthew McConaughey 1.1 Christian Bale 1,5 Matt Damon 3.7 Melissa McCarthy 4.9 Reese Witherspoon 5.2 Jennifer Lawrence 6 Charlize Theron 7,9 Tom Cruise 10,4 Tom Hanks 12.1 Ben Affleck 12.2

Checagem dos dados confirmada. RJ983 RJ3823

O CMIO compila dados de várias fontes e disponibiliza de modo resumido, em dados brutos ou com avaliações e percepções de terceiros.



Tais dados foram checados e podem ser observados pelo RJ (Registro de Jornalista) seguido pelo número de identificação pessoal (dado confidencial).



O CMIO é um coletivo de jornalistas e entusiastas da Mídia Livre, Independente e que entende este serviço como utilidade pública e um direito humano inalienável.



Todas as fontes são apontadas com links. Descrição de autoria deve necessariamente presente ao fim de cada conteúdo. Se você gostou desse serviço, que tal ajudar nosso Conselho? (Apoie o CMIO.org aqui).



Via Statista

