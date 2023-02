“Cresci no Butantan e tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe”, diz funcionária há quase 50 anos no instituto

“Até hoje tenho sobrinhos que trabalham aqui; meu filho trabalhou por 17 anos na Fundação Butantan. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe do Butantan”, diz a auxiliar de serviços do Laboratório de Ecologia e Evolução.

Quando criança, Vera se lembra de percorrer as imensas matas do Butantan se encantando com a beleza da flora e fauna do parque. “Vi isso aqui crescer. Eu tenho muitas recordações de quando corria por aqui colhendo galhos de árvores”, conta.

Hoje, a funcionária se surpreende com a modernização do Butantan, que se tornou um belo parque, repleto de museus e de laboratórios, além de um polo industrial com fábricas produtoras de vacinas, soros e outros imunobiológicos.

“Houve muitas mudanças, construíram prédios, e os laboratórios mudaram muito porque naquela época era tudo manual”, relembra.

Com quase meio século de trajetória no Butantan, Vera destaca o que se tornou mais valioso para ela no instituto. “O que mais me marcou em todos estes anos foi os amigos que eu ganhei aqui, fiz muitos. É um lugar maravilhoso.”

