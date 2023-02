Combate ao Aedes aegypti deve ser redobrado no verão; casos de dengue aumentaram 162% em 2022

Os estados onde ocorreram mais mortes foram São Paulo (282), Goiás (162), Paraná (109), Santa Catarina (88) e Rio Grande do Sul (66), e outros 109 óbitos continuam em análise. As informações são referentes aos registros feitos ao longo de todo o ano no Sistema de Informação de Agravos de Notificação online (Sinan Online).

A região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 2.086,9 casos a cada 100 mil habitantes. Na sequência vem a região Sul (1.050,5 casos/100 mil habitantes), a Sudeste (536,6 casos/100 mil habitantes), a Nordeste (431,5 casos/100 mil habitantes) e a Norte (277,2 casos/100 mil habitantes).

Já em relação aos municípios, os que registraram mais casos prováveis de dengue foram Brasília (DF), com 70.672 casos (2.282,9 casos/100 mil habitantes); Goiânia (GO), com 56.503 casos (3.632,1 casos/100 mil habitantes); Aparecida de Goiânia (GO), com 27.810 (4.620,8 casos/100 mil habitantes); Joinville (SC), com 21.353 (3.531,1 casos/100 mil habitantes); Araraquara (SP), com 21.070 casos (8.759,3/100 mil habitantes) e São José do Rio Preto (SP), com 20.386 (4.345,0/100 mil habitantes).

Em 2022, o auge da curva epidêmica dos casos prováveis ocorreu entre a 8ª e a 24ª semana epidemiológica, ou seja, entre o final de fevereiro e meados de junho. Esse comportamento é parecido com o que aconteceu em 2019 e diferente do registrado em 2020, já durante a pandemia, quando a maior incidência se deu entre a 1ª e a 20ª semana epidemiológica – ou seja, entre janeiro e maio.

Recentemente, o Butantan divulgou os resultados primários do ensaio clínico de fase 3 de sua vacina contra a dengue. O imunizante mostrou uma eficácia de 79,6%, segundo dados do acompanhamento de dois anos feito com mais de 16 mil voluntários de todo o Brasil. Em pessoas que contraíram a doença antes do estudo, a proteção foi de 89,2%; já naqueles que nunca tiveram contato com o vírus, a eficácia foi de 73,5%. O estudo seguirá até todos os indivíduos completarem cinco anos de acompanhamento, em 2024.

Cuidados redobrados no período mais quente

A dengue é uma doença febril e a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. Ela é causada pelo vírus dengue (DENV), que possui quatro sorotipos diferentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), e é transmitida pela picada da fêmea do Aedes aegypti.

Os principais sintomas são febre acima de 38°C, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. A doença pode evoluir para sua forma grave – nesse caso, os sinais de alarme são dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, letargia e irritabilidade, sangramento de mucosa, entre outros. Os quadros graves são caracterizados por sangramento, disfunções de órgãos ou extravasamento de plasma.

Não há um tratamento específico para a dengue. Por isso, enquanto a vacina do Butantan não é disponibilizada à população, a melhor forma de se prevenir da doença é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, controlando assim a proliferação do vetor de transmissão. Nos meses mais chuvosos, de novembro a maio, há mais acúmulo de água nas residências e terrenos, favorecendo que a fêmea do mosquito deposite seus ovos. Por isso, a principal recomendação é evitar deixar água parada, e isso vale para o ano inteiro: os ovos podem sobreviver por até um ano.

O Ministério da Saúde recomenda manter os reservatórios e qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos com telas, capas ou tampas; e usar medidas de proteção individual para evitar picadas de mosquitos nas regiões onde a doença é endêmica, principalmente ao longo do dia. A orientação é proteger as áreas do corpo que o mosquito possa picar, com calças e blusas de manga comprida, usar repelentes e utilizar mosquiteiros, telas e, quando possível, ar-condicionado.