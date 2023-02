Candidata a vacina contra HPV do Butantan tem potencial para prevenir e tratar a infecção, apontam estudos

A proposta do grupo de Soraia é desenvolver uma vacina de RNA mensageiro a partir de um vetor de DNA contendo genes específicos do HPV16, patenteado pela pesquisadora Aurora Marques Cianciarullo e produto do doutorado de Érica Akemi Kavati Sasaki. Elas foram responsáveis pelos primeiros testes em animais, feitos com o vetor vacinal de DNA. Nos futuros experimentos, será utilizado o RNA sintetizado por esse DNA. “Escolhemos essa tecnologia por ter sido recentemente aprovada pelas agências reguladoras internacionais diante da pandemia”, afirma Soraia.

Para produzir o imunizante, o RNA será encapsulado com nanopartículas de lipídios. “Nós confirmamos em testes in vitro que as células respondem tanto ao DNA como ao RNA. Agora, estamos trabalhando para sintetizar e encapsular o RNA e testar diferentes formulações da vacina in vitro. Depois, vamos selecionar as melhores formulações para seguir para os testes em animais”, completa o pesquisador Wagner Quintilio, também do Butantan.

A expectativa é finalizar a etapa pré-clínica até o final de 2023 e, a partir dos resultados, buscar parcerias com outros laboratórios para viabilizar os testes clínicos.

Ação terapêutica é outro diferencial

A vacina proposta pelos pesquisadores contém sequências específicas dos genes L2 e E6 do vírus HPV16, previamente selecionadas por Aurora e Érica. Na infecção por HPV, o gene E6 se liga ao gene P53 da célula humana e inibe o processo de apoptose (morte celular), ajudando na proliferação do vírus e, eventualmente, no desenvolvimento do câncer. Mas com o fragmento de E6 presente na vacina, o organismo pode criar anticorpos contra ele e impedir essa ligação no caso de uma eventual infecção por HPV, fazendo com que o processo natural de induzir a morte das células infectadas pelo vírus seja mantido.

Em modelos animais, o tratamento inovador com o vetor vacinal de DNA resultou na redução significativa do tamanho do tumor já instalado. “Além de proteger contra a infecção por HPV, o imunizante poderia atuar como um adjuvante para tratar a infecção e lesões causadas pelo vírus”, aponta Soraia.

Vacina atual contra HPV é distribuída pelo Butantan

A vacina tetravalente atual protege contra os quatro principais vírus causadores de verrugas genitais e câncer: os tipos 6, 11, 16 e 18. Feito com a tecnologia VLP (virus-like particles, em inglês), o produto é considerado altamente seguro e eficaz para prevenir a infecção e integra os programas de vacinação de mais de 50 países. Ele é baseado na proteína L1 de cada vírus, portanto tem apenas função profilática.

No Brasil, o imunizante é produzido pelo Butantan em parceria com a farmacêutica MSD e está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2014 para meninas e meninos de 9 a 14 anos – idade em que a imunização é mais eficaz – e para adultos de até 45 anos que sejam transplantados, imunossuprimidos ou pacientes oncológicos. A vacina ainda é indicada para mulheres saudáveis até os 26 anos (nesse caso, disponível na rede privada).

O HPV está envolvido em quase 100% dos casos de câncer de colo do útero, que anualmente acomete 600 mil mulheres no mundo e mata mais de 300 mil. O vírus pode causar, ainda, câncer de vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. Mesmo com tamanha importância, a cobertura vacinal do HPV no Brasil ainda está muito abaixo do necessário: apenas 57% nas meninas e 39% nos meninos, enquanto o ideal é no mínimo 90%.

Segundo a pesquisadora Aurora Marques, existe uma correlação entre as taxas de infecção e o efeito dos subtipos de HPV que não são cobertos pela vacina nonavalente disponível no mercado, ainda pouco estudado. “Dentro desse contexto, é importante o desenvolvimento de novas vacinas capazes tanto de ampliar o espectro de proteção contra outros tipos de HPV como de auxiliar no tratamento de pacientes já infectados.”