Butantan se prepara para futuras pandemias com produção de vacina contra gripe H7N9 e adjuvante próprio

“Com uma dosagem de apenas 7,5 microgramas de antígeno, em conjunto com o adjuvante, já obtivemos uma alta resposta imune. Trata-se de metade da quantidade de antígeno usada em cada monovalente da vacina sazonal da gripe (15 microgramas). Ou seja, poderíamos vacinar o dobro de pessoas”, explica o gerente de desenvolvimento e inovação de produtos do Butantan, Paulo Lee Ho, que coordenou o desenvolvimento do adjuvante.

O H7N9 sozinho induz baixa resposta imune, por isso a necessidade de um adjuvante para desenvolver uma vacina efetiva contra a doença. “O fato de termos um adjuvante nosso em mãos, sem necessidade de importação de insumos, é muito importante”, ressalta a bióloga e coordenadora de redação médica do Butantan, Maria da Graça Salomão, uma das autoras do artigo. “A fase 1 não só nos orienta em que sentido progredir, mas nos capacita a entrar com pedido de registro da vacina futuramente, assegurando autonomia na produção do imunizante para o combate de epidemias”, completa.

O adjuvante IB160 é baseado em uma emulsão de água e esqualeno, um lipídio naturalmente produzido pelo organismo com a função de armazenar energia. O composto foi produzido após uma transferência de tecnologia do adjuvante análogo do IDRI, conhecido produtor de adjuvantes vacinais. No estudo clínico, a formulação do Butantan se mostrou superior à americana, induzindo maior produção de anticorpos (um aumento de 4,7 vezes contra 2,5 vezes).



Aprimorando outras vacinas

Segundo Paulo Lee Ho, o adjuvante do Butantan pode ser explorado em futuros estudos para desenvolver vacinas contra outras doenças ou para melhorar a resposta de imunizantes já existentes. Além disso, o IB160 tem potencial de ampliar o número de doses produzidas usando a mesma quantidade de antígeno.

“No caso da vacina sazonal trivalente contra influenza, por exemplo, um ovo é usado para produzir uma dose [com três monovalentes]. Se eu usasse o adjuvante IB160, provavelmente conseguiria usar um ovo para duas doses [seis monovalentes], dobrando a quantidade de doses por ovo”, aponta o cientista.



Uma fábrica chave contra pandemias

A estratégia do Butantan de construir uma planta de produção de Influenza sazonal, além de beneficiar a saúde pública ajudando a controlar a doença, também foi pensada para auxiliar o país a combater futuras emergências globais. Isso porque a fábrica pode ser adaptada facilmente para produzir outras cepas do vírus. “Agora, se tivermos um surto de H7N9, estamos preparados para conduzir estudos de fase 2/3 de forma rápida e solicitar uso emergencial da vacina”, diz Paulo.

Desde 2013, o Butantan fornece a vacina da gripe ao Ministério da Saúde para distribuição no Sistema Único de Saúde (SUS), com 80 milhões de doses entregues no último ano. O produto foi incluído na lista de imunizantes pré-qualificados da OMS em 2021, o que permite que ele seja exportado para outros países do mundo. Recentemente, o Butantan exportou mais de um milhão de doses para o Equador, Nicarágua e Uruguai.