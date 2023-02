Inscrições para 19ª Olimpíada Brasileira de Biologia já estão abertas; medalhistas podem conseguir vagas em universidades públicas

Além de terem a chance de representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) e na Olimpíada Ibero-americana de Biologia (OIAB), os medalhistas podem conseguir vagas em cursos específicos de instituições públicas como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Federal do ABC (UFABC) e a Federal de Itajubá (UNIFEI). As “vagas olímpicas”, como são chamadas, são conferidas por um sistema de pontuação que tem como base a medalha obtida pelo aluno e os critérios específicos de cada universidade.

Lucas Batini Araújo, de Londrina-PR, foi um dos estudantes que representaram o país na Olimpíada Internacional de Biologia de 2021. O jovem chegou à última fase da OBB com medalha de ouro e foi um dos medalhistas de bronze na IBO Challenge II, a versão online da competição, realizada durante a pandemia.

As olimpíadas ajudaram Lucas a decidir qual caminho seguir após o Ensino Médio. “Ao final da IBO percebi que tinha algo ali de que eu gostava muito e que eu poderia fazer todos os dias da minha vida. Foi no final daquele ano que decidi cursar medicina”, relembra. E dá o recado para quem está pensando em competir: “Independente se vocês são de pequenas ou grandes cidades, participem, se desafiem a fazer coisas diferentes. Conhecemos grandes professores no meio do caminho e aprendemos muito com eles”, completa.

Como vai funcionar a OBB em 2023?

Um marco da edição deste ano é a consolidação do modelo híbrido, implementado em 2020 em decorrência da pandemia e que permanece na fase 1 e fase 2A, com provas aplicadas presencialmente ou à distância de acordo com a condição sanitária de cada escola, cidade e estado. Já a terceira e última fase, a 2B, será digital pelo sistema TestWe.

“A OBB tem hoje como característica uma prova segura e com bom conteúdo. Nosso objetivo é se igualar cada vez mais ao patamar das competições internacionais no quesito incentivo ao pensamento lógico”, conta Sonia.

O foco principal das provas são temas atuais da biologia. O primeiro teste é composto por 30 questões de múltipla escolha, com duração máxima de duas horas. As alunas e alunos classificados para a fase 2A prestam outra prova de múltipla escolha, com 50 questões. Os que atingirem a nota de corte desta etapa vão para fase 2B e realizam uma nova prova com 30 questões, utilizando o software.

Uma das inovações desta edição é a inauguração da secretaria exclusiva para dar suporte ao público participante. Além disso, o site da OBB, que foi atualizado e agora possui nova identidade, oferece materiais utilizados em edições anteriores, como vídeos e cartilhas, para auxiliar no preparo dos participantes. “No conteúdo programático do site da OBB é possível conferir provas e gabaritos comentados. Ótima maneira de estudar. Isso é um diferencial nosso”, explica a coordenadora.

Premiações

Serão 25 medalhistas de ouro, 50 de prata e 100 de bronze. Também serão concedidas menções honrosas aos estudantes que acertarem pelo menos 50% da prova da fase 2B, o Certificado Menina da Biologia para a estudante melhor classificada e o Certificado Melhor Estudante da Rede Pública.

Após as etapas nacionais e a divulgação da classificação final, começa a capacitação e a seleção para as olimpíadas internacionais. Os estudantes melhores colocados são convidados a visitarem o Butantan e aprender mais sobre o trabalho feito no instituto enquanto se preparam para as competições internacionais. Em 2022, o Brasil conquistou uma medalha de ouro, duas pratas e um bronze na 15ª Olimpíada Ibero-americana de Biologia.