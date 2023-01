Subestudo de vacina da dengue do Butantan recruta voluntários em Porto Alegre e Pelotas

Podem participar adultos de 18 a 59 anos sem comorbidades. Não serão aceitas mulheres gestantes e lactantes ou que desejam engravidar nos próximos três meses a partir da data de entrada no estudo; pessoas com doenças crônicas sem o devido controle ou que usem medicamentos que comprometem o sistema imunológico; e pessoas que já participam de outro estudo clínico.

“Nós vamos analisar a imunogenicidade de três lotes consecutivos da vacina, que é uma das exigências da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] para um ensaio clínico de fase 3”, afirma o gestor médico de desenvolvimento clínico do Butantan, José Moreira.

Dos 700 voluntários, 600 tomarão uma dose de um dos três lotes da vacina e 100 receberão placebo. Os cientistas irão comparar os títulos de anticorpos produzidos pelos participantes, a partir da coleta de sangue no 28º dia após a aplicação da vacina. Caso os valores sejam iguais ou muito semelhantes, a produção é considerada consistente.

O estudo clínico de fase 3 da vacina da dengue acompanha mais de 16 mil participantes de 2 a 59 anos desde 2016 e acaba de ter seus resultados primários divulgados. O imunizante alcançou 79,6% de eficácia geral e mostrou um perfil de segurança semelhante tanto para quem teve dengue como para aqueles que nunca tiveram a doença.

As conclusões da fase 2 foram publicadas na The Lancet Infectious Diseases e já mostraram que o imunizante é seguro e induz produção de anticorpos contra os quatro sorotipos do vírus em cerca de 80% dos indivíduos.

Para se voluntariar, entre em contato com o centro de pesquisa mais próximo de você:

Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas da PUCRS (Porto Alegre)

Telefones: (51) 3320-3260 ou 3320-5610 (das 8h às 18h, de segunda a sexta)

Endereço: Av. Ipiranga, 6690 – Jardim Botânico – Porto Alegre/RS

Centro de Ensaios Clínicos do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (Pelotas)

Telefones: (53) 3284-4949 (das 8h às 18h, de segunda a sexta) e 99135-5903 (24 horas)

Endereço: Rua Almirante Guilobel, 221, Bloco 3, 1º andar, Fragata – Pelotas/RS