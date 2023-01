Retrospectiva 2022: Butantan fecha ano com diversos prêmios e homenagens; veja lista

Dezembro

Prêmio Jatobá

A Comunicação do Butantan ganhou dois troféus na edição 2022 do Prêmio Jatobá PR de Excelência e Inovação, um dos mais importantes do mercado de comunicação e relações públicas da América Latina. O Butantan venceu a categoria Campanha Institucional de Utilidade Pública pelo case “Combate a fake news: a Comunicação do Butantan a serviço da vida durante a pandemia de Covid-19”. O trabalho de combate à disseminação de notícias falsas também recebeu uma premiação especial na categoria Case do Ano 2022.

Prêmio Fronteiras da Saúde

O Butantan recebeu o Prêmio Fronteiras da Saúde: Inovação, Saúde, Acesso e Sustentabilidade. A premiação foi criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e foi entregue durante a realização do Global Forum Fronteiras da Saúde. O Butantan foi um dos agraciados na categoria Inovação.

Prêmio Estadão Empresas Mais 2022

A Fundação Butantan venceu o Prêmio Estadão Empresas Mais 2022 na categoria Saúde. O jornal premiou as empresas com o melhor desempenho econômico no Brasil, em 26 setores, com destaque para as melhores práticas de governança corporativa, políticas de inovação e sustentabilidade.

Prêmio USP de Direitos Humanos

O Instituto Butantan recebeu o Prêmio USP de Direitos Humanos, na categoria Institucional, láurea concedida pela Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. O prêmio homenageia pessoas e instituições que tenham contribuído significativamente para a difusão, disseminação e divulgação dos direitos humanos no Brasil.

Novembro

Prêmio Einstein + Admirados da Imprensa de Ciência e Saúde

O Instituto Butantan foi premiado na categoria TOP 3 Canais Digitais do Prêmio Einstein + Admirados da Imprensa de Ciência, Saúde e Bem Estar 2022, que reconheceu os jornalistas e veículos de comunicação mais admirados do setor no país. O Instituto Butantan ficou ao lado da BBC News Brasil e do Portal Drauzio Varella, este o mais votado da categoria.

Outubro

Seminário Lide Saúde

O professor Dimas Covas, diretor executivo da Fundação Butantan, foi homenageado no seminário do Lide Saúde, evento que reuniu em São Paulo executivos do setor e especialistas da medicina nacional e internacional, pelo seu trabalho frente ao Butantan durante a pandemia de Covid-19.

9ª Feira do Livro de Batatais

Dimas Covas também foi homenageado na 9ª Feira do Livro de Batatais, promovida pela prefeitura e pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. O diretor executivo da Fundação Butantan foi reconhecido como autor local e pelo seu trabalho no Butantan durante a pandemia de Covid-19, ao lado de figuras ilustríssimas da nossa literatura, como o escritor Monteiro Lobato e o editor e livreiro José Olympio, ambos in memorian.

Agosto

Prêmio Woman in Life Sciences

A diretora técnica de produção de soros do Butantan, Fan Hui Wen, foi homenageada com o título Woman in Life Sciences, premiação da PDA Brazil, afiliada da associação de empresas farmacêuticas Parenteral Drug Association (PDA), com sede nos Estados Unidos. A láurea é um reconhecimento da trajetória profissional da médica especializada em Medicina Tropical e Saúde Coletiva que se tornou porta-voz quando o assunto são os antivenenos produzidos pelo Butantan há mais de cem anos. A doutora Fan, como é conhecida no instituto, também é uma das líderes do projeto do soro anti-SARS-CoV-2, que está em ensaio clínico e poderá servir de tratamento para casos graves de Covid-19, especialmente em imunossuprimidos e pessoas que não podem receber a vacina.

Prêmio Dr. Luiz Gastão Rosenfeld

Dimas Covas foi o homenageado do ano na quarta edição do Prêmio Dr. Luiz Gastão Rosenfeld, criado pela Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed). A premiação é uma forma de reconhecimento aos profissionais que fomentam o desenvolvimento e a melhoria da saúde no Brasil. A homenagem foi entregue por Nydia Bacal, esposa do médico hematologista que dá nome ao prêmio.

Julho

Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde

Pelo segundo ano consecutivo, o Dimas Covas foi homenageado com o prêmio “100 mais influentes da saúde”, considerado o Oscar da Saúde, organizado pelo Grupo Mídia e sua plataforma Healthcare Management. Em 2021, o Butantan foi destaque no evento. Além de receber o prêmio de líder do ano, Dimas representou o instituto na premiação de destaque entre as instituições públicas. Ambos foram concedidos em reconhecimento ao trabalho do Butantan realizado na pandemia de Covid-19 por meio de estudos, criação de redes de diagnóstico e de sequenciamento de variantes e do desenvolvimento de vacinas contra a doença.

Março

Prêmio Nacional de Inovação

O Butantan venceu a categoria Destaque em Saúde e Segurança no Trabalho, na modalidade Grandes Empresas, da 7° edição do Prêmio Nacional de Inovação. O evento é promovido anualmente pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e pelo Sebrae para destacar os esforços de inovação de pequenas, médias e grandes empresas do país. O Butantan foi reconhecido pelo trabalho realizado durante a pandemia de Covid-19 e pelas estratégias específicas para garantir a saúde e a segurança da equipe em meio ao processo de produção e distribuição da CoronaVac, a vacina contra o novo coronavírus.

Instituição mais lembrada do Brasil sobre nomes mais confiáveis da Ciência

O Instituto Butantan foi a instituição de pesquisa científica mais lembrada do país em pesquisa de opinião feita pelo Centro de Estudos SoU_Ciência em parceria com o Instituto Ideia Big Data e divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo. O Butantan foi lembrado por 40,1% dentre os que citaram nomes de instituições que se dedicam a fazer pesquisa científica no país.

Honraria da Santa Casa de Misericórdia

O médico Dimas Covas recebeu o Prêmio Irmão Benemérito pelos trabalhos exercidos em prol da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, entidade organizadora da homenagem, que premia pessoas com representatividade profissional e social.

Fevereiro

Empresa de saúde mais admirada – Prêmio Top 100 VMLY&R / Estadão



O Instituto Butantan foi eleito a empresa de saúde mais admirada do Brasil em avaliação que envolveu 1.600 marcas, de 30 diferentes setores, com 16 mil brasileiros, segundo pesquisa realizada pela agência VMLY&R publicada no Estadão. Além de marca mais admirada na área da saúde, o instituto ficou em 26º lugar no quadro geral de marcas, pouco atrás de outras que são referência em seu segmento, como Iphone, Samsung Galaxy e Brastemp.

Janeiro

Exposição Fotográfica “A Cara de São Paulo”

O professor Dimas Covas recebeu uma homenagem do centro cultural Casa de Portugal ao ser escolhido para integrar a exposição fotográfica “A Cara de São Paulo”. A mostra retratou 20 pessoas nascidas em São Paulo, ou que podem ser consideradas paulistanas, selecionadas pelos seguidores das redes sociais da Casa de Portugal.

A exposição foi desenvolvida pela fotógrafa luso-brasileira Catarina Machado para homenagear os 468 anos da cidade de São Paulo e teve curadoria da apresentadora Ana Maria Braga e do maestro João Carlos Martins.