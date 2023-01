Fundação Butantan lança nova marca e reformula site; entenda quais são as responsabilidades da instituição

No site é possível compreender o trabalho da fundação, acessar documentos e políticas, relatórios anuais e o histórico de compras e contratações. A transparência, como um dos pilares do Butantan, também tem destaque com informações sobre os convênios com empresas parceiras e doações recebidas.

Há também um espaço reservado para comunicados e notícias e uma área exclusiva para vagas de emprego, incluindo os programas de inclusão de pessoas com deficiência e de jovem aprendiz. Acesse fundacaobutantan.org.br para conhecer o novo site.

Atribuições e responsabilidades

A Fundação Butantan é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada para apoiar as atividades de pesquisa, desenvolvimento, ensino e cultura do Instituto Butantan.

Para alcançar seus objetivos, a fundação pode firmar convênios, contratos, acordos e termos de parceria com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com a participação do instituto.

O Estatuto Social descreve que a fundação tem a função de colaborar na gestão financeira, operacional e administrativa do instituto; apoiar a promoção de cursos e simpósios sobre ciência e tecnologia; apoiar a produção de imunobiológicos, biofármacos e outros produtos para a saúde pública; captar recursos financeiros junto à iniciativa privada e agências financiadoras para a execução das atividades do Butantan; fornecer recursos para a preservação do patrimônio histórico, cultural e de pesquisa do instituto e incentivar o acesso da população a este patrimônio (como os museus do Parque da Ciência); entre outras.

Receitas e investimentos

A principal fonte de receita da Fundação Butantan é a venda de soros e vacinas ao Ministério da Saúde e governos de outros países, além de doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas. Um dos objetivos da instituição é ampliar a capacidade de produção para distribuir produtos imunobiológicos para o mercado internacional.

No fim de 2022, a fundação fechou um acordo com o BID Invest, banco de investimento filiado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o financiamento de duas novas plantas no parque industrial do Butantan: o Centro de Processamento Final de Imunobiológicos (CPFI) e o Centro de Produção de Vacinas em Ovos 2 (CPVO-2). As novas fábricas vão ampliar a produção de vacinas contra gripe e Covid-19 e outros imunobiológicos do Butantan, representando um grande impacto na saúde pública brasileira. A fundação receberá um total de R$ 1 bilhão do BID e de bancos parceiros para a execução das obras.

Em 2022, o Butantan produziu 12 milhões de doses de CoronaVac, 80 milhões de doses de vacina contra a gripe, além de milhões de doses de vacinas contra hepatite A e B, HPV, DTaP e raiva, e centenas de unidades de soros hiperimunes.