Maioria da população brasileira conhece o Butantan e associa a marca a soros e vacinas, indica pesquisa do Datafolha

O primeiro indicador avaliado pela pesquisa foi a proporção de pessoas que conheciam o Instituto Butantan. Do total de entrevistados, 80% declararam já ter ouvido falar da marca. O percentual equivale, na comparação com o total da população do Brasil, a cerca de 134 milhões de pessoas.

O resultado indica que o Instituto Butantan é conhecido em todos os grupos populacionais, com destaque para os homens, pessoas que pertencem às classes A/B, e entre quem possui nível superior de escolaridade. A marca também é mais conhecida entre residentes da região Sudeste e moradores de regiões metropolitanas.

“Esse dado reforça o esforço de toda a instituição em se destacar como um grande produtor e desenvolvedor de vacinas e imunobiológicos de interesse da saúde pública. A confiança e o reconhecimento da população mostram que estamos seguindo nossa missão e focados no nosso propósito”, afirma o gerente de inovação do Butantan, Cristiano Gonçalves.

Quando questionados sobre o segmento de atuação do Butantan em uma pergunta de múltipla escolha, 92% dos entrevistados responderam que o instituto atua no segmento de produtos e serviços na área da saúde, como soros e vacinas – indicando que a população brasileira não só conhece o Butantan, como também sabe em que área atua.

“O Butantan tem feito um trabalho intenso de comunicação para que a instituição seja reconhecida também pelo seu papel no desenvolvimento de soros e vacinas. Nossas redes ganharam muitos seguidores e podemos dizer que alcançamos nosso objetivo de se tornar uma fonte confiável de informação”, explica a gerente de comunicação do Butantan, Vivian Retz.

Os participantes da pesquisa também foram convidados a indicar se concordavam ou não com atributos sobre o Butantan. Dentre os que disseram conhecer a marca, 90% afirmaram que o instituto tem boa reputação no mercado; 89% disseram que é de confiança; 88% concordaram que tem prestígio; 87% afirmaram que tem produtos ou serviços de qualidade; e 87% assinalaram que tem tradição no mercado.

“A imagem da marca nominativa Instituto Butantan é positiva. Dentre os entrevistados que conhecem a marca em seu formato nominativo, esta apresentou desempenho com alto percentual de concordância em todos os atributos estimulados”, aponta o relatório final da pesquisa. Os indicadores de atributo equivalem à soma entre os que disseram concordar totalmente ou em parte com cada item.

Quando perguntados sobre o que pensam ao ouvir “Instituto Butantan”, 57% das pessoas que disseram conhecer a marca citaram espontaneamente conceitos como “pesquisa vacina”, “produz vacina”, “vacina”, “CoronaVac” (38%); “antídoto”, “soro contra veneno”, “antiofídico” (11%); “medicamento”, “medicação”, “remédio” (10%); “pesquisa”, “pesquisa com animais” e pesquisa científica” (9%). Os entrevistados também fizeram associações indiretas com ideias como “relacionado a cobra e escorpião”, “animais/cuida de animais” e “laboratório/farmacêutica”.