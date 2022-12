Transmissão, prevenção e tratamento: evento internacional mostra variedade de pesquisas no combate às novas doenças

O tema – que se tornou ainda mais premente com a pandemia de Covid-19 – parece ter sido pensado para o encontro, mas o workshop começou a ser planejado ainda em 2019.

“Eu tinha muitas expectativas para a realização deste evento antes de ser postergado e ainda mais depois. Fico muito agradecido por ver que muitas pessoas, de diferentes locais e com diferentes experiências, compareceram”, avaliou o diretor-geral do ICGEB, Lawrence Banks. De acordo com o virologista, o Butantan é um local bastante apropriado para hospedar o encontro do ICGEB por ser um centro de pesquisas em doenças infecciosas e de produção de vacinas.

Um dos principais objetivos da organização para este ano era o de fortalecer a capacidade de pesquisa e resposta às emergências por meio do compartilhamento de estudos e experiências desenvolvidas por cientistas em diversos países. Segundo o líder do grupo sobre imunologia celular do centro internacional, Dhiraj Kumar, o workshop cumpriu sua proposta. “Particularmente, o que eu queria com este encontro era criar a consciência de que muitas colaborações frutíferas podem surgir a partir do compartilhamento de informações entre pesquisadores de vários lugares, com novas abordagens”, comentou.

Devido à variedade de doenças infecciosas causadas por vírus, eles foram destaque entre os temas. Nos cinco dias houve palestras específicas sobre novas formas de tratamento para patógenos insistentes, como HIV, a correlação de vírus e cânceres, as experiências de vigilância genômica da Covid-19 e as observações dos comportamentos de surtos causados por arboviroses.

“O Brasil é um lugar apropriado porque há a incidência de doenças que atingem também vários outros países, o que permite muita troca de ideais e estratégias para que possamos voltar para casa e usar essas experiências para desenvolver nossas pesquisas”, afirmou a líder do grupo para doenças transmitidas por vetores do ICGEB, Sujatha Sunil.