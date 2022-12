Você sabia? Novo rei do Reino Unido visitou o Butantan nos anos 70

Charles foi recebido pelo então diretor do Butantan, Fauze Carlos; pelo ex-governador de São Paulo Paulo Edydio Martins; e por Alphonse Richard Hoge, herpetólogo que atuou no Butantan entre 1946 e 1982. Também participaram da visita o ex-embaixador britânico Norman Stathan; o ex-prefeito de São Paulo Olavo Setúbal; e o ex-secretário estadual da Saúde de São Paulo Walter Leser.



Laboratório avançado do Butantan recebeu ex-primeira-ministra britânica

Mais recentemente, em 2018, outra personalidade britânica esteve no Butantan: a ex-primeira-ministra Elizabeth Truss, que na época era ministra-chefe da Fazenda. Ela veio ao Brasil para conhecer o recém-inaugurado Centro de Excelência para Descoberta de Novos Alvos Moleculares (CENTD), um dos centros de pesquisa aplicada da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), fruto de uma parceria entre o instituto e a empresa de saúde britânica GSK. A visita foi intermediada pelo Consulado Britânico em São Paulo, que tem um histórico de parceria com o Butantan de longa data.

Elizabeth foi recebida pelo diretor da Fundação Butantan, Rui Curi; pela diretora de Inovação do instituto e coordenadora do CENTD, Ana Marisa Chudzinski-Tavassi; e pelas pesquisadoras principais do centro Denise Tambourgi, Olga Célia Martinez Ibañes, Catarina de Fátima Teixeira, Irina Kerkis e Vanessa Zambelli.

Ana Marisa fez uma apresentação para a ex-ministra sobre o trabalho inovador desenvolvido no CENTD, plataforma com laboratórios avançados que busca identificar e validar alvos moleculares envolvidos em doenças inflamatórias, visando o desenvolvimento de novos fármacos. Desde o seu lançamento, o CENTD publicou trabalhos científicos em revistas conceituadas, depositou patentes no Brasil e no exterior, e promoveu ações de difusão científica, inovação e empreendedorismo.

A comitiva da ex-ministra foi composta pela ex-cônsul-geral britânica em São Paulo Joanna Crellin; o ex-vice-diretor de Ciência e Inovação do Consulado Britânico em São Paulo Rui Lopes; o ex-consultor especial da ministra para Empreendimentos e Crescimento Philip Duffy; o assessor de imprensa Jason Stein; e a sua secretária pessoal na época, Helena Bennett.