Nova jornada: engenheiro do Butantan recria forma de trabalhar após acidente

“Nessa hora de afastamento o principal vilão é a cabeça. Sempre fui ativo e de repente estava preso a uma cama. Queria pegar uma cadeira de roda e sair, nem que fosse para o sofá”, lembra o engenheiro.

A lesão sofrida por Jorge pode levar a paralisias, alterações de sensibilidade e dores incapacitantes. Jorge perdeu parte do movimento do lado direito e passou a ter dificuldades de locomoção. Mas, aos poucos, venceu os desafios de voltar a movimentar a perna, compreendeu e aceitou sua nova rotina e retornou ao trabalho em outubro de 2021.

“No começo foi um pouco complicado, mas não deixei me atrapalhar. Respirei e disse para mim mesmo: vamos lá, vamos criar um outro meio de fazer as coisas”. Ele contou com o apoio dos colegas da área e de outros setores da instituição – e essa abordagem acolhedora e compreensiva fez toda a diferença.

Há oito anos no instituto, Jorge trabalha com pequenas obras e uma equipe de 50 pessoas. Ele é responsável por acompanhar a construção de edificações e fazer reformas, sejam elas em portarias do parque ou em laboratórios e nas fábricas. Ele cuida da fundação aos detalhes finais, como acabamento e pintura, incluindo manutenções e reformas diversas nas fábricas, como telhado, piso, divisórias.

A mensagem de Jorge para o futuro é de resiliência ante as adversidades: “Acredite no seu potencial: apesar das dificuldades, a gente não pode desistir”.