“Saí do hospital cheia de vida”: jovem com leucemia alcança remissão após receber terapia CAR-T

Aline voltou à vida normal e já consegue praticar exercícios físicos, um de seus hobbies favoritos. Recuperada, ela se lembra da desilusão em que se encontrava após a recidiva da doença. “Quando você faz todo o tratamento disponível e acontece uma recaída pós-transplante, você acha que a vida não tem mais sentido, que não tem mais o que fazer. Mas aí veio a CAR-T. No começo não acreditei muito, mas conforme fui pesquisando, vi que em outros países já era um tratamento super avançado, de primeira linha, e comecei a ficar animada.”

O tratamento de Aline foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), a cargo do médico hematologista Renato Cunha e equipe. A terapia CAR-T vem sendo desenvolvida e aplicada de forma experimental no Brasil há três anos, no Hemocentro de Ribeirão Preto, em pacientes que não responderam aos tratamentos convencionais. Após o transplante de medula falhar, existia a possibilidade de um novo transplante, mas dessa vez com a mãe de Aline como doadora, que tinha uma compatibilidade de apenas 50%. Foi quando os médicos optaram pela CAR-T.

Segundo a estudante, além de ser inovadora, a terapia celular é mais prática, mais rápida e menos dolorosa. A sua única reação adversa foi febre, que logo foi controlada. Isso porque é comum as células CAR-T induzirem uma “tempestade de citocinas” no organismo, ou seja, uma resposta inflamatória intensa. Já na quimioterapia, ela sentia fadiga, tontura, falta de ar e náuseas, além da queda de cabelo. O pós-tratamento também foi bem diferente do que suas experiências anteriores.

“Eu saí do hospital bem mais forte do que quando eu fiz o transplante. Após o transplante, eu fiquei muito fraca, anêmica. E com a CAR-T não: eu saí cheia de vida. É totalmente diferente, não tem nem comparação.”

Sensação de liberdade

Após descobrir a doença, Aline teve que dar uma pausa em sua vida: na faculdade, no trabalho, na academia; também ficou sem viajar, algo que gosta muito de fazer. Aos poucos, após receber a terapia celular, ela foi retomando as suas atividades. Depois de dois anos sem ver o mar, ela foi até a praia. “Eu me senti livre, como se tivesse a minha liberdade de volta. Porque a partir do momento que você tem restrições, você se sente presa. E aí quando você vê que você pode, é muito bom.”

Aline tem muitos planos para o futuro, como a realização profissional e a conquista da casa própria, mas conta que seu maior desejo agora é ter paz. Ela sempre gostou de ir à missa semanalmente e acredita que a fé é um instrumento poderoso. “Eu cheguei a ficar totalmente sem esperança, mas mesmo assim eu me juntei a Deus e tive fé. E deu tudo certo. Acho que quando a gente acredita, as coisas dão certo. A nossa cabeça manda no resto.”

Acesso à CAR-T no Brasil

Na terapia celular CAR-T, o sangue do paciente é coletado e as células de interesse são separadas e isoladas em laboratório – no caso, os linfócitos T, do sistema imune. Essas células são modificadas geneticamente para se tornarem células CAR-T. Com isso, elas são capazes de reconhecer as células tumorais e destruí-las. As CAR-T são então reinseridas no paciente a partir de um processo semelhante à transfusão de sangue.

No mês de junho, o Instituto Butantan, a USP e o Hemocentro de Ribeirão Preto inauguraram duas unidades de produção da CAR-T, em uma parceria que ajudará a ampliar o acesso ao tratamento e, futuramente, disponibilizá-lo no Sistema Único de Saúde (SUS). Localizados em São Paulo e em Ribeirão Preto, os Núcleos de Terapia Avançada (Nutera) terão capacidade de tratar de 200 a 300 pacientes por ano – hoje, a aplicação da terapia é experimental e em pequena escala.

Aline participou da inauguração das instalações do Nutera-SP no dia 14/6 e acredita que muitos outros pacientes poderão acessar e se beneficiar da terapia avançada.

“Estou desde 2019 fazendo tratamento e conheci muitas pessoas que faleceram e não tiveram a mesma oportunidade que eu. Por todas essas pessoas, e pelas outras que estão vindo, é muito bom saber que todo mundo vai ter acesso.”