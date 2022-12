Butantan é eleito veículo TOP 3 Canais Digitais no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Ciência, Saúde e Bem Estar 2022

A premiação foi conduzida pelos jornalistas Carlos Tramontina e Fátima Turci e, assim como no ano anterior, reforçou o trabalho realizado pela imprensa no combate às fake News na pandemia de Covid-19.

Para a gerente de comunicação do Butantan, Vivian Retz, o prêmio, que tem como base a votação popular e por pares, é um reconhecimento do trabalho de toda a equipe de comunicação do instituto e do empenho da presidência e diretoria do Butantan para que o trabalho fosse realizado.

“Estamos muito honrados e felizes com este prêmio. Agradecemos também a Dimas Covas pela parceria, pelo incentivo e por nos dar essa grande oportunidade”, agradeceu Vivian.

Premiação

Ao todo, foram premiados 26 jornalistas e 25 veículos escolhidos em votações de dois turnos feitas em entre agosto e setembro deste ano. Foram reconhecidos 26 profissionais na categoria TOP 26 Brasil; três jornalistas de cada região do país no TOP 3 jornalistas, com destaques para os mais votados em cada trio vencedor; e três especialistas no TOP 3 colunistas.

Entre veículos, houve premiação para TOP 3 nas categorias canal de TV; sites/blogs; programa de rádio; veículo impresso; agência de notícias; e podcast, também com anúncio ao vivo do mais votado de cada grupo. No final da premiação, foram ainda anunciados os cinco jornalistas de ciência, saúde e bem-estar mais admirados do país no TOP 5 nacional.

Segundo Eduardo Ribeiro, diretor da Jornalistas & Cia, o prêmio deste ano se destacou pela quantidade de jornalistas premiadas. Dos 33 profissionais premiados, 30 são mulheres, “o que mostra a força feminina nessa votação e o baile dado pelas mulheres na cobertura”, disse.