Fundação Butantan vence categoria Saúde no prêmio Estadão Empresas Mais 2022

O Estadão premiou as empresas com o melhor desempenho econômico no Brasil, em 26 setores, com destaque para as melhores práticas de governança corporativa, políticas de inovação e sustentabilidade. Para o ranking, a Fundação Instituto de Administração (FIA) aplicou sobre a base de dados da Austin Rating – que agrega mais de 3 mil empresas de capital aberto e fechado — uma metodologia que analisa dimensões como receita, lucratividade, porte e consistência histórica.

O principal indicador resultante de todo o processo, que define as posições das 1.500 empresas incluídas na lista, é o Coeficiente de Impacto Estadão (CIE). O indicador é calculado a partir de uma ponderação entre as métricas de porte e desempenho das empresas de cada setor, com escala de zero a 100 pontos. Deste universo, sai a lista das 100 melhores do ano.

Butantan é exemplo

Na abertura da celebração houve o debate “Rumos do Brasil para as empresas em 2023: E agora?”, com análise da colunista de política e mediadora Eliane Catanhêde; da consultora econômica Zeina Latif; do fundador e CEO da Petz, Sérgio Zimerman; e do professor doutor da FIA Business School Luis Guedes. Eles abordaram temas do universo corporativo brasileiro, após movimentos do Congresso e eleições.

Durante o debate, a economista Zeina Latif destacou o papel do Butantan como um exemplo positivo de empresa que une o setor privado às universidades.

“Em toda a negociação da vacina [contra Covid-19], vimos como foi a sinergia da universidade com o setor privado e isso é essencial. Aqui no Brasil temos um exemplo bom do Butantan que é uma forma importante de inserção. Temos experiências de sucesso que mostram que vale a pena misturar todo mundo. É assim que a ciência progride também.”