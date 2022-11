“O câncer é só uma parte da sua vida, não é a sua vida”, diz bióloga do Butantan que enfrenta tumor de mama

Um dos pontos de apoio de Juliana foi seguir no trabalho presencial durante boa parte do tratamento, mesmo em meio a diversos efeitos colaterais, como taquicardia, fadiga, enjoo e queda de cabelo. “Se você parar e ficar em casa só pensando na doença, o tratamento demora mais e os efeitos são piores. Você sofre mais. Eu dou muito risada com as pessoas, assisto bastante coisa engraçada – acho que é muito bom você rir, sabe.”

No Butantan, Juliana começou como aluna de iniciação científica no Laboratório de Herpetologia, onde analisava as proteínas do veneno da jararaca. Com o passar dos anos, descobriu que se encantava mais pela análise de dados do que pelos experimentos na bancada, e hoje trabalha com metadados no Laboratório Estratégico de Diagnóstico Molecular. Para ela, o apoio que recebeu no ambiente profissional fez toda a diferença.

“Meus gestores e colegas sempre me tranquilizaram e me apoiaram muito. Isso foi muito bom, porque você já fica nervoso, ansioso, pensando ‘e se eu voltar e não tiver trabalho?’”





Experiências (e vidas) que se cruzam

O acolhimento no Butantan também veio de outras maneiras. Foi por meio do trabalho que Juliana teve a oportunidade de compartilhar experiências e receber dicas valiosas de outras mulheres que viveram o mesmo problema, o que ajudou a tornar o processo desafiador mais leve. A ex-aluna de uma de suas colegas de trabalho teve câncer de mama e passou horas conversando com Juliana por chamada de vídeo. A cientista também acabou conhecendo outras duas pessoas que fazem ou fizeram tratamento para câncer, e tirou várias dúvidas sobre o assunto.

Segundo ela, uma das melhores orientações que recebeu foi a de não cozinhar em casa para evitar enjoos. Sua mãe mora perto e acaba preparando e levando as refeições para ela. Isso a ajuda a não associar o cheiro dos alimentos às náuseas e conseguir se alimentar melhor.

“Quando você conversa com outra pessoa que passou por uma situação parecida, você descobre que existe a luz no fim do túnel. Porque ela passou por tudo isso e sobreviveu.”

O impacto da prevenção

O câncer de mama está presente na família de Juliana há gerações. Mas foi em 2019, quando perdeu uma tia próxima para a doença, que ela descobriu que tinha a mutação no gene BRCA1, que aumenta em 80% o risco de desenvolver o tumor. A jovem começou a fazer acompanhamento médico e decidiu realizar a mastectomia preventiva – retirada das mamas para prevenir o aparecimento do câncer. No entanto, em abril deste ano, antes de conseguir fazer a cirurgia, ela sentiu um caroço dolorido na mama e descobriu que algo estava errado.

Era um tumor pequeno de 1,5 cm do tipo mais agressivo, o triplo negativo. Segundo os médicos de Juliana, é um câncer difícil de detectar tão cedo, pois cresce muito rápido e tem alta chance de metástase. E o diagnóstico precoce pode mudar o rumo do prognóstico de um câncer: no caso do tumor de mama, a chance de cura pode chegar a 90%. Por isso, é primordial realizar autoexames e exames de rotina com regularidade, como reforça a cientista.

“O autoexame é muito importante, porque só você se conhece 100%. Ao sentir qualquer coisa diferente, você deve procurar ajuda de um profissional, e não pesquisar na internet, porque cada corpo é de um jeito. A maioria dos tumores malignos não dói, por exemplo, mas o meu doía.”

Por ser muito pequeno, o tumor sumiu na primeira sessão de quimioterapia. As demais sessões que Juliana está fazendo são profiláticas, para garantir que nenhuma célula cancerosa “escapou”. O próximo passo será a retirada das mamas e, daqui a alguns anos, a retirada dos ovários, já que a chance de desenvolver câncer nesses órgãos também aumenta em 60% devido à mutação no gene BRCA1.

Segundo Juliana, saber que é um fator genético e buscar conhecimento sobre a doença foi essencial para conseguir combatê-la da melhor forma possível. Sua tia, por exemplo, desconhecia a mutação. “Quando ela teve o primeiro tumor, retirou só uma parte da mama. Mas o que ela não sabia é que, quando existe um fator genético, o câncer com certeza vai voltar. Por isso a mastectomia total é necessária.”

Um cabelo colorido e uma nova perspectiva

Juliana acredita que o câncer é como uma fase ruim da vida – o tratamento é pesado, impacta a saúde física e mental, mas é possível passar por ele. “Eu sempre pensei que poderia ser pior: poderia ser uma doença incurável ou que iria me debilitar para o resto da vida. Não é o meu caso, e também não é o caso de muitas pessoas que têm câncer”, destaca.

Para outras mulheres que venham a enfrentar situações parecidas, ela fala sobre a importância de fazer acompanhamento psicológico e ter redes de apoio para se fortalecer, e sobre ter em mente que tudo na vida é passageiro.

“As coisas ruins que acontecem na nossa vida também nos fazem enxergar outras possibilidades, outras formas de ver o mundo. Eu sempre tive vontade de pintar o cabelo e nunca pintei, por medo dos outros encararem. E hoje eu estou careca. Então quando o meu cabelo crescer, a primeira coisa que eu vou fazer é pintar colorido. É sobre você se descobrir de outras formas.”