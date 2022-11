Novo Portal do Butantan tem visual mais moderno e mantém propósito de ser fonte confiável sobre ciência e saúde

O portal continuará a investir em notícias relevantes para o público em geral e no combate às fake news, que tanto assolaram o país durante a pandemia do vírus SARS-CoV-2 e no período eleitoral. Dedicada à divulgação científica, a editoria antes chamada de Butantan Educa agora tem o nome de Ciência, com informações simplificadas sobre estudos científicos de especialistas do Butantan e do mundo. O público infantojuvenil também terá conteúdo exclusivo na página Bubu Tantan.

Os vídeos produzidos pelo Butantan também ganharão mais destaque neste novo formato, com uma área dedicada e atualizações mais frequentes. Na área de ciência e educação, os leitores poderão acessar materiais educativos, o repositório digital do instituto e os cursos de extensão oferecidos pela Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB).

Esta é só a primeira entrega das novidades que ainda estão por vir. O novo portal vai ganhar uma área médica especial dedicada aos profissionais de saúde, que terá conteúdos mais técnicos e informativos, galerias de fotos e páginas internas tão modernas quanto a home.

Período eleitoral

Devido ao período eleitoral e em conformidade com a lei estadual, o site ficou sem atualização por quatro meses e, agora, voltará a ser alimentado diariamente com notícias sobre ciência, saúde, pesquisa e conteúdos educativos e culturais.

Vencedor do “Prêmio Einstein Os + Admirados da Imprensa de Saúde”, o portal teve uma média mensal de 1,1 milhão de visitantes e 1,6 milhão de visualizações de páginas de janeiro a julho deste ano.

Durante o período eleitoral, em que todos os canais de comunicação do instituto tiveram suas atualizações suspensas, o portal teve uma queda natural de acessos, mas ainda assim se manteve como uma fonte importante de informação ao público, jornalistas e pesquisadores. Entre julho e outubro deste ano, o site teve uma média mensal de 382 mil visitantes e 572 mil visualizações de páginas.