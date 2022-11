Butantan entrega mais 1 milhão de doses de CoronaVac para vacinação das crianças; mais de 900 já morreram de Covid-19 em 2022 no Brasil

A nova remessa de 1 milhão de doses é o segundo aditivo ao contrato para o fornecimento de 10 milhões de doses, firmado entre o Butantan e o Programa Nacional de Imunizações (PNI) no início de janeiro. Um primeiro aditivo de 1 milhão de doses já havia sido encaminhado em setembro. A estimativa é que são necessárias cerca de 12 milhões de doses para vacinar todas as 6 milhões de crianças brasileiras de 3 a 5 anos com as duas doses do imunizante.

A ampliação da recomendação de uso da CoronaVac para a população menor de 18 anos foi realizada em duas etapas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): na primeira, em 20/1, o imunizante foi aprovado para 6 a 17 anos; posteriormente, em 13/7, houve a extensão para 3 a 5 anos.

O envio da nova carga de doses ao Ministério da Saúde ocorre em meio a uma nova onda de aumento de casos de Covid-19, que pode estar relacionada à chegada da variante BQ.1 do vírus SARS-CoV-2. Além disso, a vacinação das crianças brasileiras contra a Covid-19 está abaixo do esperado. Estimativas apontam que somente uma a cada dez crianças de 3 a 4 anos estão com o esquema vacinal completo.