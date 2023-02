Casa Branca considera criar um dólar digital

O governo Biden está explorando a ideia de criar uma moeda digital para os EUA, dizendo que isso poderia ajudar a fortalecer o papel do país como líder financeiro global. Hoje, lançou uma estrutura que descreve a regulamentação de ativos digitais, incluindo criptomoeda e outros itens de valor que existem apenas em formato digital. A estrutura inclui maneiras de facilitar o manuseio desses ativos e garantir que o espaço de ativos digitais seja resistente a fraudes.

Nos últimos seis meses, desde o lançamento em 22 de março da Ordem Executiva 14067 de Biden, “Garantindo o Desenvolvimento Responsável de Ativos Digitais”, as agências governamentais têm trabalhado para criar a estrutura divulgada hoje.

Principais conclusões A Casa Branca de Biden lançou uma estrutura inédita para a regulamentação de ativos digitais.

Uma sugestão inclui a potencial formação da moeda digital do banco central dos EUA (CBDC).

As diretrizes são uma resposta à Ordem Executiva 14067, emitida em 9 de março de 2022.

A estrutura apresenta maneiras de facilitar as transações digitais e reprimir fraudes.

Explorando um dólar digital

Para facilitar as transações digitais, a estrutura sugere a criação de uma moeda digital do banco central dos EUA, ou CBDC, essencialmente uma banda central para uma forma digital do dólar americano. Um informativo divulgado para descrever as respostas da agência à ordem executiva observa que o CBDC poderia possibilitar um sistema de pagamento eficiente, criar inovações técnicas, facilitar transações internacionais, ao mesmo tempo em que promove a sustentabilidade ambiental.

A discussão sobre um dólar digital levou a cobranças infundadas que levarão ao controle governamental dos ativos digitais. Um post do TikTok disse, em parte, que a implementação da EO 14067 permitiria ao governo federal “ligar e desligar seu dinheiro”. O Politifact do Poynter Institute desmentiu esta declaração dizendo: “A Ordem Executiva 14067 não permite que o governo federal controle eletronicamente o dinheiro”, citando várias fontes.

Na verdade, dólares americanos eletrônicos já existem em contas de bancos comerciais em todo o país, apoiados por reservas sob um sistema conhecido como banco de reservas fracionárias. O Fed exige que os bancos mantenham apenas uma fração de seus passivos de depósito. As transferências ocorrem eletronicamente e não envolvem sacos de dinheiro.

Um dólar digital hipotético seria regulado, como o dólar físico, pelo banco central com total fé e apoio do banco central. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse muitas vezes que a principal razão para a moeda digital sob um banco central seria eliminar a necessidade de criptomoeda.

Reprimindo a Fraude

A atividade ilegal no espaço de ativos digitais tem sido uma preocupação desde a criação da criptografia, tanto que as preocupações com a segurança e a possibilidade de fraude mantiveram quase 16% da população afastada, segundo relatório.

Para lidar com essas preocupações, a resposta à EO 14067 inclui o seguinte: “O presidente avaliará se deve convocar o Congresso para emendar a Lei de Sigilo Bancário (BSA), estatutos anti-denúncia e leis contra a transmissão de dinheiro sem licença para aplicar explicitamente para provedores de serviços de ativos digitais.”

Outras opções incluem a possibilidade de aumentar as penalidades por transmissão não licenciada de dinheiro e permitir que o Departamento de Justiça (DOJ) processe crimes de ativos digitais, não importa onde o crime ocorra.

De acordo com a estrutura divulgada hoje, “os Estados Unidos continuarão monitorando o desenvolvimento do setor de ativos digitais e seus riscos de financiamento ilícito associados, para identificar quaisquer lacunas em nossos regimes legais, regulatórios e de supervisão. Como parte desse esforço, o Tesouro concluirá uma avaliação de risco financeiro ilícito sobre finanças descentralizadas até o final de fevereiro de 2023 e uma avaliação sobre tokens não fungíveis até julho de 2023.”

Protegendo consumidores e empresas

A criação de um CBDC dos EUA ao lidar com fraudes e atividades ilícitas poderia, de acordo com a estrutura, permitir um sistema de pagamento que seja “mais eficiente, forneça uma base para mais inovações tecnológicas, facilite transações transfronteiriças mais rápidas e seja ambientalmente sustentável”. Também poderia “promover a inclusão financeira e a equidade, permitindo o acesso a um amplo conjunto de consumidores”. os estados dos quadros.

Em termos das etapas a seguir, além da avaliação do risco financeiro ilícito do Tesouro até o final de fevereiro e dos tokens não fungíveis até julho, as agências governamentais desenvolveram Objetivos de Política para um Sistema CBDC dos EUA, que a estrutura diz “refletir o federal prioridades do governo para um possível CBDC dos EUA”.

Correção – fevereiro 5 de 2023: Um título anterior deste artigo sugeria incorretamente que a Casa Branca havia recomendado a criação de um CBDC baseado em dólar. Na verdade, o relatório simplesmente sugeriu mais pesquisas.