Criptomoedas para assistir: semana de 19 de setembro

Fique de olho nessas moedas

O mercado cripto não teve uma boa semana, com todo o mercado sofrendo após vários incidentes. Alguém poderia pensar que o mercado teria visto algum aumento no preço, devido a ocasiões marcantes como a fusão do Ethereum.

Mas não é bem assim, pois o pessimismo toma conta do mercado – pelo menos no curto prazo. Um dos desenvolvimentos potencialmente desencadeadores desta queda dos preços é o facto de se esperar que a Reserva Federal dos Estados Unidos aumente as taxas de juro.

Aqui, nos concentramos em cinco moedas que, segundo nossa estimativa, podem valer a pena ficar de olho na próxima semana. Esses tokens são Chiliz (CHZ), Cosmos (ATOM), Ripple (XRP), Compound (COMP) e Litecoin (LTC). Selecionamos esses ativos com base em vários fatores, incluindo desenvolvimentos técnicos positivos, notícias importantes e mudanças de preços.

Principais conclusões Chiliz viu um aumento de 17% no preço na semana passada. O projeto anunciou o CHZ 2.0 e um novo token de fã.

Cosmos viu projetos na rede Terra caída pularem a bordo de sua rede.

O caso entre a Ripple e a SEC será concluído em breve, e alguns analistas acreditam que a Ripple vencerá.

A Compound lançará um serviço de empréstimo institucional.

O Litecoin viu um aumento na dificuldade de mineração e no hashrate à medida que os mineradores migram do Ethereum para outras redes.

Chile (CHZ)

O token Chiliz é uma moeda digital que permite aos usuários trocar tokens para mostrar seu apoio a times esportivos profissionais. Ele subiu de preço em 17% na semana passada, o que é impressionante quando comparado ao resto do mercado. Existem algumas razões para isso, incluindo o anúncio do CHZ 2.0 e um novo token de fã. CHZ 2.0 é uma rede nativa e o novo token de torcedor MIBR para o time de esports Made in Brazil.

Chiliz cresceu graças a colaborações com clubes esportivos como FC Barcelona, ​​Paris-Saint Germain, Manchester City e Atlético de Madrid. Isso deu ao projeto mais exposição, ao mesmo tempo em que aumentou seu preço.



Chillz (CHZ).



Cosmos (ATOM)

A rede Cosmos é considerada a “internet do blockchain”, com o objetivo de construir um ecossistema de redes de compartilhamento de dados. Seu token nativo Cosmos (ATOM) teve um bom desempenho nos últimos sete dias, com seu valor de mercado subindo 12%.

A rede Cosmos tem visto muita atividade, principalmente o fato de que os projetos no ecossistema Terra estão saltando para o Cosmos. No início de maio, o Terra afundou severamente e, desde então, não houve muito crescimento. Portanto, os projetos estão mudando para outras redes blockchain agora.

Por exemplo, um projeto criptográfico chamado Kujira fazia parte do ecossistema Terra. Agora, o projeto decidiu emitir sua stablecoin $USK na rede Cosmos. Uma empresa líder em pesquisa de criptomoedas, a Delphi Digital, também anunciou que o Cosmos será seu principal blockchain.



Cosmos (ÁTOMO).



Ondulação (XRP)

Ripple foi outra criptomoeda que teve um bom desempenho nos últimos dias. O preço do XRP teve um aumento de 10% no passado, saltando de US$ 0,39 para US$ 0,34.

O caso Ripple e SEC – que já dura anos – pode ser considerado uma razão para o preço altista do XRP. A Ripple manteve-se firme ao seu lado, dizendo que o ativo não atende ao Teste Howey para valores mobiliários. A SEC tem sido firme em sua posição de que a Ripple e alguns de seus membros lançaram uma oferta de valores mobiliários não registrados. O caso está terminando e o sentimento geral do mercado é que a Ripple vencerá.



XRP (XRP).



Composto (COMP)

Compound é uma rede blockchain que permite aos usuários emprestar e emprestar criptomoedas. Seu token nativo é o COMP, que viu seu valor de mercado saltar mais de 5% nos últimos sete dias. A provável razão por trás desse salto é que a Compound lançará serviços de empréstimos institucionais. As instituições agora podem tomar empréstimos do Compound Treasury, usando ativos digitais como garantia. Investidores institucionais migrando para criptomoedas sempre foram uma tendência de alta para o mercado.



Composto (COMP).



Litecoins (LTC)

A Litecoin e outras redes de mineração se tornaram beneficiárias do Ethereum Merge porque os mineradores pularam de barco para outras redes. É uma rede que usa um algoritmo de prova de trabalho. A dificuldade de mineração do Litecoin, um indicador de quão difícil é minerar um bloco em uma blockchain, aumentou mais de 3% na última semana. A rede também viu seu hashrate aumentar em mais de 7%.

Geralmente é considerado um bom sinal quando a taxa de hash aumenta porque significa uma rede mais segura. Uma rede mais segura também contribui para um preço mais alto das criptomoedas a longo prazo, o que torna um token digno de atenção. Devido a um mercado de criptomoedas em baixa, no entanto, o preço do Litecoin não pôde ficar verde na semana passada.