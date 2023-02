Nasdaq iniciará serviços de custódia de criptomoedas para clientes institucionais

Em 20 de setembro, a Nasdaq (NDAQ) anunciou o lançamento do “Nasdaq Digital Assets”, um novo negócio que fornecerá um serviço de custódia de criptomoedas para investidores institucionais.

Principais conclusões A Nasdaq compete com cripto players estabelecidos, como a Coinbase, para atrair investidores institucionais.

A operadora do mercado de ações oferece custódia de criptomoedas e também expande seus serviços.

Ela contratou o ex-aluno da Gemini, Ira Auerbach, para administrar sua divisão digital.

Os investidores institucionais receberão serviços de custódia para Bitcoin e Ether por meio desta nova iniciativa. Com esse movimento, a Nasdaq, a segunda maior operadora do mercado de ações dos EUA, oferecerá aos clientes institucionais nos EUA os mesmos serviços que empresas de criptomoedas como Coinbase, Anchorage Digital e BitGo fornecem a pequenas empresas financeiras.

A nova unidade é chefiada por Ira Auerbach, que supervisionou os serviços do corretor principal na Gemini, uma das principais bolsas de criptomoedas. No entanto, a Nasdaq indicou que não tem planos imediatos para lançar uma exchange cripto, mas analisará a oportunidade com base no ambiente regulatório e no cenário competitivo, de acordo com um relatório.

A Nasdaq Digital Assets desenvolverá inicialmente uma solução de custódia que incorporará serviços de liquidez e execução. A solução de custódia reunirá atributos de carteiras criptográficas quentes e frias por meio desta oferta.

O último movimento da Nasdaq ilustra como alguns dos maiores nomes de Wall Street estão apostando em criptomoedas. Em agosto, a BlackRock fez parceria com a Coinbase Global Inc para tornar mais fácil para os investidores negociar Bitcoin. Na semana passada, os gigantes financeiros Charles Schwab, Citadel Securities e Fidelity Digital Assets anunciaram o lançamento de uma exchange de bitcoin e criptomoedas.