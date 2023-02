Especialistas alertam que preço do Bitcoin pode cair para US$ 12 mil

Alguns especialistas alertaram que o Bitcoin poderia sofrer uma nova baixa, reduzindo seu preço para US$ 12.000. Uma série de eventos macroeconômicos, como o aumento da taxa de reserva federal e os dados da inflação, desempenharam um papel significativo na previsão do preço do Bitcoin. A previsão chegou em um momento em que o mercado de criptomoedas está no vermelho e a principal criptomoeda perdeu cerca de 60% de seu valor desde seu recorde histórico. No momento da redação deste artigo, o Bitcoin está sendo negociado a US$ 18.992, uma queda de 6% em relação à semana passada.

Principais conclusões Especialistas em criptografia previram que uma grande queda de criptografia está chegando.

A decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros desempenhará um papel essencial na determinação do preço da principal criptomoeda.

No momento em que escrevo, o Bitcoin está sendo negociado abaixo de US$ 20.000.

O efeito da taxa do Federal Reserve no Bitcoin

O Federal Reserve iniciou sua reunião de dois dias em 20 de setembro e espera-se que em 21 de setembro aumente novamente as taxas de juros em três quartos de pontos. Se isso acontecer, será a terceira alta consecutiva. Um relatório recente dos economistas do Goldman Sachs liderados por Jan Hatzius também prevê que os aumentos das taxas de referência do Federal Reserve podem acelerar mais rápido do que o esperado.

Em meio ao caos macroeconômico, um especialista em cripto com pseudônimo, Doctor Profit, alertou que a decisão do Fed trará um banho de sangue no mercado de cripto. Ele twittou: “Por favor, considere as próximas decisões do FED. 0,75 [rate hike] já precificado, 1bps e vemos sangue.” Ele escreveu que o preço do Bitcoin entrou na fase inferior nos níveis atuais. Ele também postou uma comparação de preço-desempenho entre 2012-2016 e 2020-2022.



Twitter: Doutor Lucro.



Twitter: médico lucro

Outro proeminente analista de criptomoedas, Justin Bennett, disse que uma tendência de baixa está se formando no Bitcoin desde maio, quando o crash da criptomoeda começou. Ele previu que o Bitcoin está prestes a sofrer um declínio acentuado que arrastará o preço da principal moeda de volta aos mínimos anteriores do mercado de baixa em 2018, o que significa que pode cair para US$ 12.000.

Bitcoin está agindo como uma ação

O Bitcoin é frequentemente tratado como um bom hedge contra a inflação. Isso significa que a inflação não afeta a principal criptomoeda. Pode não ser o caso sempre, já que os dados da inflação afetaram o preço do Bitcoin este ano. É por isso que existe uma correlação histórica entre o mercado de ações e a volatilidade das criptomoedas. Um relatório recente afirma que o Bitcoin e os contratos no S&P 500 têm um coeficiente de correlação de 60 dias de 0,72, um pouco abaixo do recorde estabelecido em maio. O coeficiente de correlação mede a força da relação linear entre dois ativos.

Conclusão

Houve um sentimento positivo de que, após o Ethereum Merge, o Bitcoin e todo o mercado criptográfico poderiam se recuperar um pouco. No entanto, nada disso aconteceu. Embora a fusão tenha sido concluída com sucesso sem soluços, o mercado de criptografia não retribuiu. Atualmente, o Bitcoin está agindo como uma ação, e as decisões da taxa de juros do Fed desempenharão um papel crucial na determinação do destino da principal criptomoeda e, portanto, de todo o mercado de criptomoedas.