Criador de mercado cripto Wintermute hackeado por US$ 160 milhões

Um dos principais criadores do mercado de criptomoedas, Wintermute, perdeu cerca de US$ 160 milhões em um hack, tornando-se a mais recente empresa de criptomoedas a sofrer uma violação. O CEO e fundador da Wintermute, Evgeny Gaevoy, revelou em uma série de tweets que as operações financeiras descentralizadas da empresa foram comprometidas em 20 de setembro.

Um criador de mercado criptográfico fornece liquidez em trocas criptográficas por meio de ativos digitais. Atualmente, a Wintermute fornece liquidez em mais de 50 bolsas e plataformas de negociação, incluindo Binance, Coinbase, FTX, Kraken e plataformas descentralizadas Dydx e Uniswap.

Principais conclusões O criador do mercado de criptomoedas Wintermute foi hackeado por US$ 160 milhões.

Wintermute afirma ser solvente, apesar de ter uma dívida de US$ 200 milhões com várias plataformas DeFi.

A plataforma planeja pagar ao hacker 10% dos fundos saqueados se o dinheiro for devolvido.

US$ 200 milhões em dívida pendente de DeFi

Um grande desafio enfrentado pelo criador do mercado de criptomoedas do Reino Unido é pagar milhões de dólares em dívidas. Ela deve mais de US$ 200 milhões a várias contrapartes no espaço de finanças descentralizadas (DeFi), o que torna a situação mais sombria. No entanto, o CEO Gaevoy afirmou que a empresa não está extinta e permanece solvente.

Em outro, a empresa tranquilizou todos os seus sócios, dizendo: “Podemos devolver qualquer ou todos os empréstimos pendentes, se solicitados, embora agradeçamos muito se eles não forem recolhidos.”

Ofereceu uma recompensa de 10% ao hacker

Gaevoy e Wintermute não revelaram como os hackers conseguiram, ou se a polícia foi notificada. No entanto, para acelerar o processo de controle de danos, a empresa ofereceu uma recompensa de 10% sobre os fundos levados ao hacker. Gaevoy disse que o hacker deveria manter US$ 16 milhões e reembolsar o saldo para um endereço que ele tornou público: 0x4f3a120E72C76c22ae802D129F599BFDbc31cb81.

Conclusão

As notícias de hacks de criptografia não são incomuns, pois os malfeitores exploram cada pequeno erro e vulnerabilidade para saquear milhões de dólares. 2022 foi um ano agitado para os principais hacks de DeFi. Somente neste ano, 1,9 bilhão foram roubados por meio de hacks, de acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis.

Em agosto, a Nomad, uma ponte cruzada, perdeu US$ 190 milhões em pouco menos de três horas. O maior hack DeFi de todos os tempos ocorreu em março de 2022, quando um grupo norte-coreano conseguiu roubar mais de US$ 624 milhões da Rede Ronin.