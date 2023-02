Criptomoedas para assistir: semana de 26 de setembro

Fique de olho nessas moedas

A semana anterior no mercado criptográfico não foi agitada como a anterior, pelo menos em termos de preços. As notícias de aumentos nas taxas de juros e perspectivas econômicas geralmente portentosas levaram os mercados de todo o mundo a desacelerar. A sempre iminente ameaça de uma recessão também abalou muitos investidores.

Embora os preços de mercado possam não ser tão bons quanto os investidores gostariam, alguns criptoativos ainda parecem valer a pena rastrear. Esta semana, Algorand (ALGO), Stellar (XLM), Ripple (XRP), Cronos (CRO) e Dogecoin (DOGE) estão em movimento.

Principais conclusões ALGO disparou quando o projeto anunciou uma parceria com a FIFA relacionada a colecionáveis ​​digitais.

A XLM também teve um forte aumento de preço ao anunciar uma integração com a Tildamail.

O XRP teve um grande salto, já que os analistas esperam que seu caso com a SEC termine a seu favor.

A CRO saltou em preço e atividade social ao anunciar um novo programa de embaixadores.

O DOGE viu um aumento no preço, com a pressão de compra das baleias parecendo ser a causa.

Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO) foi um dos principais ganhadores entre as principais moedas na semana passada. ALGO aumentou 25% e está sendo negociado atualmente por $ 0,36.

Existem razões óbvias pelas quais isso pode ter acontecido. O projeto fez parceria com a FIFA para FIFA + Collect, uma série colecionável digital. Isso permite que os fãs colecionem momentos especiais do esporte.

A segunda razão possível é o fato de a Algorand ter nomeado a ex-executiva da Visa e Fidelity, Michele Quintaglie, como sua nova diretora de marketing. Com a experiência de liderar equipes para várias empresas da Fortune 100, ela traz expertise em comunicação corporativa, desenvolvimento de marca e marketing. O valor total bloqueado da Algorand também atingiu o recorde histórico de US$ 263 milhões em 24 de setembro.

Estelar (XLM)



Stellar é uma plataforma que facilita a transferência internacional de dinheiro por meio de suas soluções blockchain descentralizadas. Stellar (XLM) viu seu preço aumentar quase 10% na semana passada e, atualmente, está sendo negociado a US$ 0,11. Seu valor de mercado teve um aumento de mais de 10% e esse valor agora é de cerca de US$ 2,9 bilhões. Um fator contribuinte pode ser o fato de Tildamail, uma plataforma descentralizada de e-mail e armazenamento, ter anunciado a integração de mais de 7 milhões de contas Stellar, o que facilitará o envio e recebimento de e-mails privados, arquivos e pagamentos em USDC.

Ondulação (XRP)

O Ripple (XRP) foi um dos maiores ganhadores esta semana, com o XRP saltando mais de 40% nos últimos sete dias. Há um consenso geral de que a empresa vencerá o caso contra a SEC, o que explica o aumento maciço de preços. Espera-se que o caso chegue a uma conclusão em breve.

O caso Sec vs Ripple já se arrasta há muito tempo, com muitos investidores esperando ansiosamente pelo resultado. Houve várias idas e vindas em relação ao caso, e sempre foi um pouco complicado. A conclusão trará um fim há muito esperado, e muitos estão esperançosos com o precedente que abrirá. Atualmente, a criptomoeda está sendo negociada a US$ 0,46.

Cronos (CRO)

Cronos (CRO) é o token de utilidade para a exchange Crypto.com. O token Cronos aumentou quase 10% em relação à semana passada, o que se destaca porque muitos outros tokens caíram no mesmo período. Além disso, experimentou um grande aumento na atividade social com muitas menções e engajamentos.

O aumento no preço e na atividade social é provável por causa do Cronos Chain Ambassador Program (CROnauts). Ao participar do programa, a comunidade Cronos pode ajudar a divulgar o projeto e contribuir para seu desenvolvimento geral. A criptomoeda está sendo negociada a US$ 0,11.

Dogecoin (DOGE)

A memecoin mais popular do mercado, DOGE, aumentou mais de 10% nos últimos sete dias. Memecoins geralmente variam muito de preço, mas todo mundo gosta de ficar de olho no Dogecoin, devido à sua natureza particularmente popular.

A pressão de compra das baleias pode ser uma das razões para um aumento no preço da moeda. Também pode ser o caso de alguns estarem voltando sua atenção para o Dogecoin para sua mineração, já que o The Merge afetou as redes de prova de trabalho dessa maneira. Por valor de mercado, Dogecoin é agora a segunda maior rede baseada em consenso Proof-of-Work (PoW), atrás apenas do Bitcoin.

Investir em criptomoedas e outras ofertas iniciais de moedas (ICOs) é altamente arriscado e especulativo, e este artigo não é uma recomendação da Investopedia ou do autor para investir em criptomoedas ou outras ICOs. Como a situação de cada indivíduo é única, um profissional qualificado deve sempre ser consultado antes de tomar qualquer decisão financeira. A Investopedia não faz representações ou garantias quanto à precisão ou pontualidade das informações aqui contidas. Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possui as criptomoedas mencionadas acima.