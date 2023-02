Cripto Exchange FTX para comprar Voyager falido

Principais conclusões A exchange cripto FTX, fundada pelo bilionário Sam Bankman-Fried, venceu a Wave Financial em um leilão para comprar a Voyager.

A mudança pode fornecer aos usuários da Voyager um caminho para recuperar suas criptomoedas perdidas após a queda da Voyager.

A compra da Voyager marca uma das várias compras que Sam Bankman-Fried fez após a quebra do mercado de criptomoedas no início deste ano.

A exchange cripto FTX adquiriu a Voyager, credora falida, por US$ 1,42 bilhão. A exchange de criptomoedas venceu em um leilão para comprar os ativos da Voyager contra a empresa concorrente de investimentos em cripto Wave Financial. A mudança ocorre depois que a Voyager rejeitou a proposta de resgate da FTX no início deste ano.

A Voyager disse em um comunicado à imprensa na noite de segunda-feira que a oferta da FTX US está avaliada em aproximadamente US$ 1,42 bilhão e é composta pelo valor justo de mercado de todas as criptomoedas da Voyager em uma data a ser determinada no futuro, que a preços atuais de mercado é estimado. em US$ 1,311 bilhão, mais contraprestação adicional calculada como fornecendo aproximadamente US$ 111 milhões de valor incremental.

A queda da Voyager

Em julho de 2022, a Voyager entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, depois que a queda do mercado de criptomoedas de US$ 2 trilhões a tornou incapaz de honrar as retiradas de sua base de usuários. A queda da Voyager também foi causada parcialmente pelo colapso da Capital Three Arrows (3AC). A 3AC funcionava como um fundo de hedge que atendia empréstimos de outras instituições, como a Voyager, para fazer apostas arriscadas em tokens. Seu portfólio incluía apostas no colapso da stablecoin TerraUSD e inadimplência em empréstimos da Voyager no valor de US$ 670 milhões.

Até sua queda, a Voyager vinha alegando que os fundos dos investidores estavam protegidos pelo Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), mas acabou não sendo o caso. Os depósitos em dinheiro da Voyager são mantidos no Metropolitan Commercial Bank, um credor com sede em Nova York, e o seguro FDIC cobre apenas o caso de falência do banco, não da Voyager.

FTX para o resgate

O movimento da FTX para comprar os ativos da Voyager mostra um movimento promissor para compensar os usuários da Voyager, que têm poucos meios legais para proteger a criptomoeda que perderam no crash da plataforma. A Voyager acenou para uma possível transição de seus clientes para a FTX US, dizendo que a exchange “permitirá que os clientes negociem e armazenem criptomoedas após a conclusão dos casos do capítulo 11 da empresa”.

Os usuários da Voyager podem esperar até 19 de outubro, pois o acordo de compra de ativos será apresentado ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York para aprovação. A venda dos ativos da Voyager para a FTX depende do voto dos credores, bem como de “outras condições habituais de fechamento”, de acordo com o comunicado à imprensa.

Conclusão

Desde o crash das criptomoedas no início de 2022, o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, comprou várias empresas de criptomoedas que sofreram perdas devastadoras. Por exemplo, em julho, a FTX assinou um acordo que lhe dava a opção de comprar o credor de criptomoedas BlockFi depois de fornecer uma linha de crédito de US$ 250 milhões. O Bankman-Fried de 30 anos não para por aí. O magnata das criptomoedas diz que ainda tem muito dinheiro para gastar em novos negócios.