O Bitcoin sofrerá um mercado de baixa de longo prazo?

Os mercados de cripto exibiram um padrão lento na semana passada, com algumas previsões terríveis para o futuro de médio prazo sendo feitas por analistas. Os investidores estão preocupados com o aumento das taxas de juros e sentimentos negativos gerais sobre a economia. O Bitcoin também está sofrendo e não parece estar pronto para uma alta. A principal criptomoeda vê uma ‘cruz da morte’, pois os padrões gráficos indicam que uma média móvel de curto prazo caiu abaixo de uma média móvel de longo prazo. No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin está na zona verde, pairando em torno de US$ 20.000.

A MA de 20 semanas do Bitcoin fica abaixo da MA de 200 semanas

Pela primeira vez na história do Bitcoin, a média móvel de 20 semanas da criptomoeda caiu abaixo da média móvel de 200 semanas. Isso significa uma cruz mortal, que ocorre quando a média de movimento mais lento cruza acima da média de movimento mais rápido, geralmente indicando um mercado de baixa.

Caso você não esteja familiarizado, uma média móvel é apenas um indicador técnico que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. Eles geralmente formam a base para outros indicadores técnicos, como a divergência de convergência da média móvel (MACD).

O Bitcoin nem sempre chega perto de sua média móvel de 200 semanas, e o fato de o preço estar equilibrado é um evento raro. Normalmente, quando esse patamar era atingido, seguia-se um período de fortes altas de preços.

Desta vez, porém, pode ser diferente. O Bitcoin não apenas falhou em manter o nível e fechou abaixo dele por mais de dez velas semanais, como também não conseguiu ultrapassá-lo no mês passado.



Preço do Bitcoin (BTC): TradingView.



O Bitcoin não poderia mais ser uma proteção contra a inflação?

Houve alguma especulação sobre todo o incidente, com analistas apontando para o fato de que o mercado de criptomoedas está agora muito mais relacionado ao S&P 500. Este é um ponto que se tornou uma parte muito mais forte da narrativa, pois o mercado de criptomoedas se tornou mais popular e se comportou como o mercado de ações.

Bitcoin e outros ativos costumavam ser vistos como algo separado de outras classes de ativos e, como tal, eram considerados bons ativos para ajudar na proteção contra a inflação. Isso não parece mais ser o caso.

É incerto se esse padrão se manterá e o Bitcoin se consolidará em torno de seus níveis atuais. O mercado criptográfico certamente está passando por um momento incomumente imprevisível, mesmo para seus padrões. Muitos esperavam que o segundo semestre de 2022 fosse forte, mas as condições macroeconômicas resultaram em um futuro imediato incerto.

Conclusão

Os próximos meses serão importantes para o Bitcoin, pois ele testa os níveis atuais e prova se pode sair de sua rotina atual. Os indicadores técnicos podem mostrar que está passando por um período incerto, mas o ativo está entrando no mainstream, então alguns de seus padrões anteriores podem não ser tão verdadeiros quanto antes.