Microsoft lidera investimento de US$ 20 milhões no primeiro data warehouse descentralizado

O M12, fundo de capital de risco da Microsoft, liderou uma rodada de financiamento de US$ 20 milhões para a startup Space and Time da Web3, enquanto a gigante da tecnologia se concentra na descentralização de dados.

A Space and Time diz que é o primeiro data warehouse descentralizado capaz de transformar qualquer banco de dados central em uma fonte de dados confiável conectada diretamente a contratos inteligentes, usando sua criptografia “prova de sequência”. Caso você não esteja familiarizado, um contrato inteligente é executado um contrato em uma rede blockchain sem o envolvimento de terceiros, como um advogado.

A plataforma será integrada ao Microsoft Azure, um serviço de computação em nuvem, e fornecerá aos usuários uma rampa de acesso aos seus dados de blockchain.

Descentralizando dados para o mundo DeFi

As empresas Web3 e cripto que participaram da rodada de financiamento incluíram Framework Ventures, HashKey, Foresight Ventures, SevenX Ventures, Polygon, Blizzard the Avalanche Fund, Stratos, Hash Capital, Coin DCX. O novo aumento vem logo após um fundo de US$ 10 milhões da empresa de investimentos em cripto Framework Ventures em julho. A empresa planeja gastar mais de 90% dos fundos no produto e na adoção do Space and Time pelo cliente, de acordo com um comunicado de imprensa de 27 de setembro da empresa.

“Um data warehouse descentralizado é uma ferramenta importante para as instituições financeiras e para o mundo das finanças descentralizadas (DeFi), pois ajuda as transações a serem confiáveis ​​e verificadas sem intermediários humanos do controlador central”, disse o cofundador e CEO da Space and Time, Nate Holiday, à Investopedia. em uma entrevista.

Superando as limitações dos contratos inteligentes

Space and Time faz parte de um programa da Chainlink Labs que apóia o desenvolvimento de startups Web3. Ele trabalha para estender a funcionalidade de contratos inteligentes para permitir que os desenvolvedores de blockchain criem aplicativos descentralizados de várias cadeias (dApps).

Holiday disse que o armazenamento de dados descentralizado pode fornecer aos usuários melhor tamanho e escala porque os contratos inteligentes são limitados por sua falta de armazenamento e complexidade.

Conclusão

O interesse da Microsoft na Web3 ressalta como as grandes empresas de tecnologia estão ansiosas para se envolver em um esforço para descentralizar a Internet. No início deste ano, o Google anunciou a formação de uma equipe focada em Web3 e outros aplicativos baseados em blockchain.

“Grandes empresas de tecnologia criam experiências e recursos únicos para criar aplicativos novos e inovadores”, disse Holiday. “Elas estão estabelecendo um campo de atuação nivelado para muitas pessoas talentosas que desejam criar negócios de tecnologia.”