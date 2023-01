Todos os usuários do Facebook e Instagram nos EUA agora podem exibir seus NFTs

Um recurso colecionável digital há muito aguardado finalmente chegou ao Instagram depois que a controladora Meta anunciou na semana passada que seus tokens não fungíveis (NFTs) estariam disponíveis para milhões de usuários nos EUA. O novo recurso permite que os usuários do Facebook e Instagram conectem suas carteiras de criptomoedas às suas contas e exibam seus NFTs. A Meta também anunciou o suporte NFT no Instagram para 100 países diferentes.

Principais conclusões Os usuários do Facebook e Instagram nos EUA podem conectar suas carteiras criptográficas com suas contas e compartilhar NFTs.

Todos os usuários nos EUA também têm a capacidade de publicar os NFTs que possuem no Facebook e no Instagram.

No início deste ano, a Meta começou a testar NFTs com usuários selecionados no Instagram e no Facebook.

Mega Plano da Meta para NFTs

Quando o Facebook mudou seu nome para Meta no ano passado, pretendia focar no futuro da tecnologia e no metaverso onde as pessoas podem compartilhar novos tipos de arte, música, entretenimento e negócios. A gigante da tecnologia vem trabalhando em seus recursos colecionáveis ​​digitais há meses e agora criou um recurso exclusivo que pode trazer novos usuários ao mundo dos ativos digitais e criptomoedas. Curiosamente, o anúncio segue a venda de um NFT do cartão de beisebol da infância de Mark Zuckerberg por US$ 105.000.

Como conectar a carteira criptográfica com a conta Insta?

Os usuários do Facebook e Instagram poderão conectar carteiras quentes como Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet e Dapper Wallet para postar colecionáveis ​​digitais de Ethereum, Polygon e Flow.

Para compartilhar NFTs, os usuários devem primeiro baixar a versão mais recente do Facebook ou Instagram em seus telefones. Em seguida, eles devem garantir que sua carteira digital preferida esteja instalada em seu telefone. Depois de entrar no aplicativo do Facebook ou Instagram, os usuários podem conectar suas carteiras selecionando a guia “colecionáveis ​​digitais” nas configurações.

Os usuários podem fazer upload de seus NFTs para uma pasta de colecionáveis ​​e compartilhá-los em postagens como costumam fazer. As postagens NFT terão um efeito de brilho para diferenciá-las das postagens regulares. A Meta não cobra nada por postar ou compartilhar colecionáveis ​​digitais no Instagram ou Facebook.

Conclusão

Os sites de mídia social já participam do mundo NFT há algum tempo. No início deste ano, o Twitter introduziu um recurso que permite aos usuários exibir seus NFTs como fotos de perfil para os assinantes do Twitter Blue. Da mesma forma, o Reddit lançou um novo mercado de avatar baseado em NFT que permite aos usuários comprar fotos de perfil baseadas em blockchain por uma taxa fixa.

Os sites de mídia social estão ficando obcecados com NFTs porque o conteúdo digital é facilmente acessível na plataforma. Agora que os gigantes da tecnologia estão explorando a Web 3.0, onde os usuários podem postar, compartilhar e trocar conteúdo, é inevitável que adotem os NFTs.