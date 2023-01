A capacidade da rede Bitcoin Lightning aumenta mais de 25% em apenas 4 meses

O preço do Bitcoin (BTC) tem estado relativamente estável esta semana, girando em torno de US$ 20.000. Espera-se que a principal criptomoeda se recupere no quarto trimestre, mas isso não é uma garantia. Apesar das incertezas, alguns desenvolvimentos positivos foram feitos em relação à expansão e desenvolvimento da Lightning Network. A Lightning Network é a principal solução de dimensionamento do Bitcoin, projetada para tornar as transações mais baratas e rápidas.

Principais conclusões O Bitcoin está sendo negociado abaixo de US$ 20.000, permanecendo na mesma faixa das semanas anteriores.

Houve desenvolvimentos positivos relacionados à Lightning Network, com a capacidade de iluminação do Bitcoin atingindo 5.000 BTC (US$ 100 milhões).

Várias grandes empresas demonstraram interesse na Lightning Network, incluindo a MicroStrategy, que está procurando um engenheiro em tempo integral.

Lightning Network Storms Forward

A solução Layer-2 Lightning Network do Bitcoin tem sido o assunto da cidade cripto esta semana, com sua capacidade atingindo 5.000 BTC (US$ 100 milhões). Isso ocorre apenas menos de quatro meses após a capacidade atingir 4.000 BTC.

A Lighting Network é uma solução de dimensionamento que permite que as transações na rede Bitcoin sejam mais rápidas e baratas. Com uma capacidade maior da Lightning Network, mais Bitcoin pode ser transacionado em velocidades mais rápidas e em volumes maiores. Ele permite que os usuários enviem Bitcoin (ou satoshis, a menor quantia de um Bitcoin) para enviar ou receber dinheiro mais rapidamente e com taxas mais baixas. Quando a rede tem mais capacidade, aumenta a liquidez. O resultado são velocidades de transação mais rápidas e volumes de transação potencialmente maiores para os usuários.

A empresa por trás da Lightning Network, Lightning Labs, também lançou recentemente uma versão de teste de um novo software que permitiria criar e trabalhar com ativos em Bitcoin. O software, chamado Taro, permitiria que stablecoins fossem hospedadas na rede. Com a integração da Lightning Network, isso permitiria que eles fossem transferidos pelas soluções de dimensionamento para transações rápidas e baratas.

Instituições Eye Lightning Network

Os sucessos da Lightning Network fizeram com que algumas grandes empresas quisessem se juntar a ela. A MicroStrategy está procurando um Engenheiro de Software Bitcoin Lightning em tempo integral para construir uma plataforma SaaS, que desencadeia discussões no mercado sobre as instituições que estão embarcando.

Enquanto isso, a Strike, provedora de pagamentos digitais da Lightning Network, levantou US$ 80 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Ten31 e junto com a Washington University em St. Louis, a University of Wyoming e outros investidores. O financiamento indica que empresas e instituições também desejam uma experiência de financiamento forte e inovadora.

Conclusão

O sucesso de 2022 da Lightning Network é um bom sinal para a rede Bitcoin. Isso poderia ajudar muito na adoção da criptomoeda, que ocasionalmente foi criticada por sua incapacidade de corresponder às soluções de pagamento existentes em grande escala. Os desenvolvimentos da Lightning Network podem não ter um impacto imediato no preço do Bitcoin, mas são um bom presságio para o futuro de longo prazo do ativo. Transações mais rápidas e baratas levam a uma maior adoção, o que, por sua vez, aumenta o valor dos ativos.